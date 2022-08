A convocação tem como objetivo de facilitar a outros estabelecimentos o acesso a espaços culturais importantes da cidade. - Divulgação Cultura Niterói - Foto: Leo Zulluh

A convocação tem como objetivo de facilitar a outros estabelecimentos o acesso a espaços culturais importantes da cidade.Divulgação Cultura Niterói - Foto: Leo Zulluh

Publicado 02/08/2022 08:23

Para fechar 2022 com chave de ouro, a Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN), segue com inscrições abertas para a Convocatória para academias e/ou escolas de dança de Niterói que tenham interesse na locação do Theatro Municipal João Caetano e do Teatro Popular Oscar Niemeyer no final no ano. Ao todo serão selecionadas até 17 academias e/ou escolas de dança pela chamada pública.

"A convocatória tem como objetivo facilitar o acesso a espaços culturais importantes da cidade, como o Theatro Municipal João Caetano e o Teatro Popular Oscar Niemeyer, garantindo a realização das tradicionais apresentações de dança de final de ano. O edital prevê a distribuição das vagas considerando as macrorregiões da cidade, como forma de democratizar e descentralizar o acesso aos espaços culturais pelas academias de todas as regiões, e garantir uma maior equidade na ocupação dos teatros do município”, destacou o secretário das Culturas, Alexandre Santini.

A convocatória também estabelece "gratuidade nas taxas de locação dos equipamentos, para academias localizadas em áreas de vulnerabilidade socioeconômica ou que desenvolvam ações socioculturais”.

O presidente da FAN, Fernando Brandão, atesta a iniciativa. “importante a disponibilização das unidades culturais da cidade para os cidadãos, da maneira mais abrangente e democrática possível”, afirma Brandão.

"Podem participar como proponentes desta convocatória, entre outros critérios, pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou sediadas em Niterói, representantes de academias e/ou escolas de dança com atuação na cidade. Entende-se por academias e/ou escolas de dança aquelas pessoas jurídicas ou físicas que trabalham na atividade educativa e de formação de bailarinos(as), profissionais ou não, na atividade de dança", explica o poder público no edital.

As inscrições no processo de seleção das academias e/ou escolas de dança são gratuitas e online, feitas pelo site: https://servicos.niteroi.rj.gov.br/ , das 10h do dia 29 de julho até as 18h do dia 15 de agosto de 2022. Outra opção para a inscrição é pelo aplicativo "Niterói Serviços ao Cidadão”, disponível para Android e IOS.

Para acessar o edital e seus anexos, basta entrar no portal: https://culturaeumdireito.niteroi.rj.gov.br/convocatoria-de-ocupacao-para-as-academias-de-danca

Ou também pelo site: https://www.culturaniteroi.com.br/.