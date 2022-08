O prefeito de Niterói, Axel Grael, ressaltou que, através do Plano Niterói 450, a cidade vem recebendo um dos maiores investimentos da história. - Divulgação PMN - Fotos: Lucas Benevides

Publicado 01/08/2022 08:02

A Prefeitura de Niterói divulgou que já alcançou cerca de 53% das metas traçadas para este ano. O resultado foi apresentado na última sexta-feira (29), no 9° Encontro de Gestores, que teve a presença de todos os secretários e dos presidentes das empresas municipais do município. Entre os destaques estão a modernização da gestão, com iniciativas de digitalização dos serviços da Prefeitura, com o objetivo de desburocratizar e agilizar o atendimento à população.



Segundo as informações, o Plano de Metas Anual é uma das ferramentas utilizadas pela administração para modernizar a gestão da cidade e planejar o crescimento sustentável de Niterói. "Cada secretário apresenta um balanço das ações de sua pasta e explicou quais etapas já foram cumpridas, quais estão em andamento e qual o status de cada uma delas. O planejamento é alinhado com os demais instrumentos de planejamento do governo, como o Plano Plurianual e o Plano Estratégico Niterói Que Queremos e o resultado da consulta pública Participa Niterói 2022-2025", afirmou a Prefeitura no texto.



“Nos reunimos com todo o secretariado, dirigentes de órgãos e autarquias, imersos em muito planejamento e monitoramento das metas neste 9° Encontro de Gestores. Tivemos um grande progresso geral, avançamos até agora cerca de 53% das metas. Através do Plano Niterói 450, nossa cidade vem recebendo um dos maiores investimentos da história, perpassando todas as áreas da administração municipal”, destacou Axel Grael.



A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão anunciou a ampliação do projeto “Prefeitura sem Papel”. Uma das metas em destaque é a implantação do processo eletrônico para tramitar os processos administrativos da Prefeitura de Niterói. Atualmente, já são mais de mil servidores ativos e capacitados para o uso do sistema e-CIGA, com mais de 3 mil processos tramitados ou em tramitação.

De acordo com a pasta, em setembro, será realizada mais uma expansão de tipos processuais eletrônicos, com foco nos processos de aquisição. Com a expansão do processo eletrônico, serão reduzidas 12 toneladas de folhas impressas ao ano, gerando uma economia de R$ 360 mil.



“Ao fim do primeiro semestre de 2022, a Prefeitura alcançou mais de 50% das metas pactuadas pelos órgãos. Este é um resultado expressivo, que demonstra o compromisso do Executivo com a população, em aprimorar as políticas públicas e serviços para o cidadão. Atuamos por meio de uma gestão orientada para resultados e neste sentido o encontro de gestores é o espaço para integração do secretariado e das equipes e que permite o monitoramento das metas pactuadas ao início do ano. Mais uma vez, Niterói será pioneira ao implementar a Estratégia de Governo Digital, investindo na implementação do processo eletrônico e na transformação digital dos serviços”, disse Ellen Benedetti, secretária de Planejamento.



DESTAQUES - O Executivo niteroiense falou sobre os resultados apresentados. "Destaca-se a área de resultado Niterói Inclusiva, com 68% de execução das metas. As entregas, que tem o objetivo de promover oportunidades para a população com menos condição de acessá-las, incluem a finalização das obras de adequação de nove equipamentos socioassistenciais (Centro POP, CRAS Centro, entre outros), a inauguração da casa de Direitos Humanos e a implementação do programa Aprova Jovem presencial, com a disponibilização de 100 vagas, além da inauguração de quatro agências do Banco Arariboia", pontuou a Prefeitura no texto.

O poder público também enfatizou outro assunto: "Outro eixo em destaque é o Niterói Eficiente e Comprometida, com 55% de execução das metas, o que corrobora o compromisso do Município de Niterói em proporcionar ao cidadão cada vez mais uma gestão transparente, eficiente, participativa e digital. Nessa área de resultado destacam-se as entregas relacionadas ao planejamento participativo nas comunidades (Participa Comunidades), que ouviu os moradores de Niterói sobre as melhorias desejadas para as comunidades, auxiliando na elaboração do Plano Niterói 450 anos, eixo Comunidades", realçou a Prefeitura em nota.

Consultas Públicas - O Executivo afirmou que outra entrega ainda foi a adequação da política de investimento do fundo previdenciário e o aumento da participação social nas políticas públicas municipais com a realização de quatro consultas públicas.



Já a Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) destacou a importância de inclusão da plataforma digital para regulação de população adulta aos abrigos e a implantação do programa Qualificar, com 200 vagas em cursos profissionalizantes no Senai para pessoas em situação de rua.



Até o fim do ano, outras importantes entregas ainda serão realizadas, como o início das obras de reforma de mais cinco módulos do Programa Médico de Família, além dos outros cinco que já estão em andamento; a finalização da implantação de mais cinco novas quadras poliesportivas em unidades educacionais municipais, completando seis unidades até o fim do ano (a quadra da E.M. Dom José Pereira Alves já foi finalizada); expansão do efetivo da Guarda Municipal; melhorias habitacionais; e a finalização das obras de drenagem e pavimentação nas vias do Engenho do Mato, onde sete ruas já foram pavimentadas até o momento.