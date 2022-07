A também dubladora e atriz, Bia Miranda mostrou-se talentosa desde criança - Divulgação

A também dubladora e atriz, Bia Miranda mostrou-se talentosa desde criançaDivulgação

Publicado 29/07/2022 09:22

A niteroiense revelação do The Voice Kids de 2021, Bia Miranda, de 14 anos, vai subir no palco do Teatro Popular Oscar Niemeyer, em Niterói, neste sábado (30), às 19h. A apresentação vai contar com banda formada por cinco músicos que prometem um show de aplaudir de pé, parte do projeto Bia Miranda & Banda. Rock, POP Nacional, POP Internacional e Soul vão embalar o público.

Bia é acompanhada por Fabio Voz (violão, voz e produção musical), André Nóbrega (teclado e produção musical), Robson Papel (baixo), Renato Soares (guitarra e voz), Lellei Viegas (bateria). Todos profissionais de altíssimo nível, dedicados, atenciosos e que sabem bem o quanto a arte da música influencia na vida de pessoas. Com repertório extremamente jovem e inovador, o grupo vem trazendo uma nova “roupagem” para músicas bem atuais, deixando sua marca registrada!

A também dubladora e atriz, Bia Miranda mostrou-se talentosa desde criança. Já participou de coral e não pára de se especializar: teatro musical, inglês para o canto e aulas com a soprano Livia Dias. Quando participou do “The Voice Kids Brasil 2021” foi disputada por dois jurados: Carlinhos Brown e Gaby Amarantos, e a jovem escolheu o Time Gaby!

Em dezembro de 2021 fez parte da turnê de shows ‘Entre Amigos’ com outros seis amigos ex-The Voice Kids 2021. O grupo passou por cidades como Três Rios, Areal, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Cantou em abertura do show do Grupo Violúdico no camarote Rio Prainha, evento do Carnaval 2022 do Rio de Janeiro; cantou na abertura da celebração do Centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 no Centro Cultural Paschoal Carlos Magno além de encantar com sua voz o aniversário do fundador do Projeto Cineplaneta (Paulo Araújo) realizado na Ilha da Gigóia na Barra da Tijuca.

A classificação etária do show é livre e os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada). O Teatro Popular Oscar Niemeyer fica na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n no Centro de Niterói. Mais informações pelo telefone (21) 2719-9900.

--