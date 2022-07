Niterói tem alcançado avanços significativos na implantação do Processo Eletrônico e na digitalização da administração pública. - Divulgação PMN

Niterói tem alcançado avanços significativos na implantação do Processo Eletrônico e na digitalização da administração pública.Divulgação PMN

Publicado 29/07/2022 09:16

O prefeito de Niterói, Axel Grael, se reuniu, nesta quinta-feira (28), com representantes de vários municípios para compartilhar a experiência da cidade na implantação do Processo Eletrônico e na utilização da tecnologia para modernizar e melhorar a gestão pública. O encontro teve a presença da secretária municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti; do prefeito da cidade de São Martinho (RS), Robson Jean Back; e de representantes de municípios que, assim como Niterói, fazem parte do Consórcio de Inovação da Gestão Pública (Ciga).

O consórcio nacional tem o objetivo de tornar as cidades mais inteligentes e sustentáveis e incentiva o uso da tecnologia da informação para a melhoria da gestão pública. O prefeito Axel Grael destacou que Niterói tem alcançado avanços significativos na implantação do Processo Eletrônico e na digitalização da administração pública.



“Esse grupo com representantes de vários municípios veio a Niterói para conhecer a nossa experiência na digitalização e no uso de soluções tecnológicas para modernizar a gestão. O Ciga é um consórcio de municípios e Niterói é uma das cidades mais adiantadas no uso destas tecnologias. Conversamos sobre formas de compartilhar essa experiência. Nenhum município é uma ilha. A gente não avança se não for de uma forma sinérgica”, afirmou o prefeito.



Axel Grael ressaltou que a implantação do Processo Eletrônico na Prefeitura de Niterói acontece dentro do cronograma prevista.



“Estamos com várias secretarias já funcionando totalmente na forma digital. Vários serviços da Prefeitura hoje já são digitais. Estamos avançando de uma forma que a gente chegue até o final do governo com cerca de 70 por cento de todos os procedimentos digitalizados”, disse Axel Grael.



A Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag) é responsável pela implantação do Processo Eletrônico em todos os órgãos da administração municipal. A secretária Ellen Benedetti afirmou que a adesão da cidade ao Ciga foi muito importante.



“Niterói aderiu ao Ciga no ano passado e já avançamos muito na implantação do Processo Eletrônico. O objetivo é dar mais celeridade, agilidade e transparência na gestão pública. É um salto de qualidade e eficiência que vai permitir também serviços mais ágeis ao cidadão. Essa transformação envolve uma mudança de cultura. A gente tem tido um apoio muito importante das diversas áreas do município. Secretarias têm entendido a importância. O retorno é muito positivo. Tem sido uma experiência de engajamento fundamentalmente pautada na capacitação dos servidores. E as pessoas estão muito engajadas”, explicou Ellen Benedetti.



Os representantes dos municípios consorciados ao Ciga também visitaram o Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) e o Centro de Controle Operacional (CCO Mobilidade), ambos na Região Oceânica de Niterói.