O prefeito de Niterói, Axel Grael, entre os secretários municipais de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, e de Participação Social, Anderson Pipico. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

O prefeito de Niterói, Axel Grael, entre os secretários municipais de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, e de Participação Social, Anderson Pipico.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 29/07/2022 08:37

A Prefeitura de Niterói assinou, nesta quinta-feira (28), um convênio com o sistema Firjan/Senai para a implantação do Programa Qualificar, uma iniciativa de reinserção social que vai beneficiar a população em condição de vulnerabilidade social, prioritariamente pessoas em situação de rua que estão em abrigos da Prefeitura. O Programa será executado pela Secretaria Municipal de Participação Social (Sempas) e pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases).

O Qualificar vai beneficiar inicialmente 200 pessoas acima de 16 anos. A partir de agosto, serão oferecidos cursos profissionalizantes de padeiro(a), mecânico(a) de motocicleta e outros. As aulas vão acontecer no Senai do Barreto, na zona norte da cidade. A assinatura do convênio teve a presença do prefeito de Niterói, Axel Grael; do secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico; do secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira; e da coordenadora de educação profissional do Senai-Niterói, Tereza Cristina Brum de Azevedo.

O prefeito Axel Grael destacou que o Programa Qualificar é uma nova frente para modificar a vida de pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Vamos dar oportunidade e uma porta de saída desta situação de vulnerabilidade inicialmente para 200 pessoas. O objetivo é ir além do acolhimento e avançar na reinserção social. Estamos falando de cursos do Senai, que dão um nível de empregabilidade muito maior. O Senai tem muita credibilidade no mercado de trabalho”, enfatizou Axel Grael.

O Programa tem ainda como referência uma lei municipal vigente que garante 3% das vagas de emprego nas empresas contratadas pela Prefeitura para pessoas em situação de vulnerabilidade social. O secretário municipal de Participação Social, Anderson Pipico, destacou que o Qualificar é um passo à frente na política de assistência social de Niterói.

“Com o Qualificar, a gente garante a capacitação dessas pessoas. Muitas vezes, temos a vaga, mas não temos pessoas capacitadas para ocupá-la. O Programa vem para suprir essa necessidade. Neste momento difícil que vivemos no país, com o desemprego e o aumento da pobreza, é fundamental capacitarmos as pessoas para terem acesso ao mercado de trabalho”, afirmou Anderson Pipico.

Os beneficiados pelo Programa vão receber uniforme, material para fazer os cursos e duas passagens de ônibus por dia para poderem ir e voltar do local das aulas, que vão acontecer de segunda a sexta-feira. Os cursos terão, em média, duração de três meses.

O secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, destacou que o Programa é importantíssimo para Niterói. “Integra um leque robusto de políticas públicas que a Prefeitura tem para a população em situação de vulnerabilidade social, especialmente para quem está em situação de rua. A gente vai ofertar pra essas pessoas uma oportunidade de se qualificar, conseguir um emprego e mudar efetivamente de vida. Essas pessoas vão ter uma porta de saída das unidades de acolhimento para dar uma guinada na vida profissional, na vida pessoal e recomeçar”, disse o secretário.

As inscrições para o preenchimento das turmas do Programa serão feitas nos abrigos municipais e no Centro Pop de Acolhimento. Os interessados vão enviar mensagem para o sempasnit2022@gmail.com e informar identidade e CPF.