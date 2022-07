O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou o espaço e disse que era um desejo e uma necessidade da população. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou o espaço e disse que era um desejo e uma necessidade da população.Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 28/07/2022 08:47

A Secretaria de Defesa do Consumidor de Niterói ampliou suas instalações com o objetivo de atender melhor o contribuinte. O novo espaço foi aberto na tarde desta quarta-feira (27) e fica na Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, nº 481, térreo, no Centro, e conta com novos balcões e um espaço mais amplo para atendimento. O Procon municipal registrou um aumento de cerca de 200% nos atendimentos nos últimos seis meses, com a reabertura da maioria dos comércios, após a fase mais crítica da pandemia da Covid-19.





“Construímos o Procon de Niterói até chegarmos aqui, podendo proporcionar um espaço de orientação e mediação para os contribuintes. Construímos um caminho baseado na legislação e esperamos que deste local saiam negociações satisfatórias para todos os envolvidos. Esse espaço era um desejo e uma necessidade da população, que busca orientação e ajuda do poder público”, disse o prefeito de Niterói, Axel Grael.



Ele visitou as novas e modernas instalações, com quatro guichês de atendimento e local para espera com acentos de prioridade. Além das novas instalações, o Procon modernizou o site, que conta com espaços para contribuintes e fornecedores com livros de reclamações para ambos, espaço para acessibilidade, além de cartilhas com orientações, códigos de Defesa do Consumidor que servem tanto para contribuintes nacionais e internacionais.