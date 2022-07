As atividades previstas para o Parque Esportivo serão muito variadas. - Divulgação site PMN

Publicado 27/07/2022 08:18

A Prefeitura de Niterói está com inscrições abertas para a Colônia de Férias do Parque Esportivo e Social do Caramujo (Pesc). O local, que regularmente oferece treinamento gratuito de várias modalidades olímpicas, disponibilizará 100 vagas para crianças de 6 a 16 anos, com inscrição feita pelo responsável. A iniciativa é do Núcleo Executivo Regional.

Com chegada às 13h, a Colônia oferecerá diversas atividades recreativas, jogos, brincadeiras, lanche da tarde, além de outras atividades, até sexta-feira (29). As inscrições devem ser feitas presencialmente ou através do link: https://forms.gle/akvZC3SVVh6TrwiA8. Para tanto, os interessados devem apresentar identidade, CPF e comprovante de residência, além de identidade ou certidão de nascimento e CPF da criança.



Administrador regional do Fonseca e Adjacências, Oto Bahia, reforça que as atividades previstas para o Parque Esportivo serão muito variadas.



"Temos alunos que já iniciaram as atividades e continuamos com matrículas abertas para a Colônia de Férias. Ou seja, crianças que não tiveram a oportunidade de conhecer o parque, estão podendo fazer isso agora. Diversas atividades tais como jogos de revezamento e gincanas, além de experiências com as modalidades que oferecemos no parque. Ou seja, os alunos da Colônia de Férias terão vivências nas modalidades olímpicas e não olímpicas. Tivemos hoje 150 crianças e jovens de 6 a 16 anos. A ideia é atingir em média 200 crianças até sexta-feira. As atividades acontecem de 13h às 16h, com lanche", explica Oto.



O Parque Esportivo e Social do Caramujo fica na Rua do Alto, 130, no Caramujo.



Sobre o Parque Esportivo – A instituição, que completa dois anos de existência no próximo mês de agosto, atende de forma regular aproximadamente 400 pessoas, a partir dos 6 anos de idade. Além das modalidades olímpicas, o Parque oferece aulas de funcional fitness, circuito funcional, skate, luta greco romana, muay thay, educação ambiental e ritmos. Além disso, para os que desejam, os professores fazem a avaliação antropométrica com pesagem, medição de circunferência abdominal, altura, Índice de Massa Corporal (IMC), percentual de gordura e índice de padrão de crescimento.

Outras atividades ainda serão implementadas, principalmente as de contato que atualmente não podem ser desenvolvidas devido a pandemia para respeitar as regras de distanciamento social e os protocolos sanitários. Nesta lista estão Jiu-jitsu, futebol, basquete, vôlei e capoeira.