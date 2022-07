O prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que vai continuar acompanhando as obras. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, disse que vai continuar acompanhando as obras.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito de Niterói, Axel Grael, visitou na manhã da última segunda-feira (25) as obras de restauração da Ilha da Boa Viagem. Com investimento de R$ 5,5 milhões, um dos mais importantes patrimônios históricos e turísticos da cidade estará de cara nova.



A restauração inclui a Capela Nossa Senhora da Boa Viagem, do Fortim e do Castelo (sede dos escoteiros). Após as intervenções, a Ilha será reaberta para visitação. A recuperação e preservação da Ilha da Boa Viagem faz parte do Plano Niterói 450 anos, um conjunto de ações que prevê investimentos de R$ 2 bilhões em toda a cidade, entre 2022 e 2024.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, falou sobre o fato da Ilha da Boa Viagem ter ficado décadas fechada à visitação.

"Agora nós estamos realizando essa grande obra de recuperação para que a população de Niterói e os turistas possam aproveitar esse, que é um dos lugares mais bonitos de Niterói. Daqui é possível ver toda a Baía de Guanabara, a nossa cidade e o MAC, que fica aqui ao lado. Com certeza, será mais uma atração turística. Quero parabenizar toda a equipe de profissionais que estão trabalhando nesta obra de restauração porque é uma obra muito bonita, feita com cuidado e qualidade para que a gente mantenha as características arquitetônicas da Ilha da Boa Viagem. Vamos continuar acompanhando as obras”, disse Axel Grael.



A vistoria foi acompanhada pelo presidente da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa), Paulo Cesar Carrera, o secretário de Obras de Niterói, Vicente Temperini, a secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, o secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, e a secretária municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa, Mariana Zorzanelli.



"O prazo estimado para conclusão das obras é fevereiro de 2023. O Fortim é o equipamento com as intervenções mais avançadas e será o primeiro a ser finalizado. Já foi executada a recuperação do emboço e está em andamento a recomposição do piso de terracota. Depois, será feita a pintura. Já a Capela recebeu um tratamento para a retirada da infiltração da parede. A troca do telhado foi concluída e a equipe iniciou a limpeza da fachada para o emboço. Também haverá a troca do piso do interior da capela. No Castelo, está sendo realizada a colocação de grampos nas paredes para o reforço das estruturas. Todas as salas de uso dos escoteiros estão sendo restauradas e ainda está em andamento a troca do telhado", disse o poder público no texto.



Esse não é o primeiro investimento da Prefeitura de Niterói na Ilha da Boa Viagem. O município fez em 2019, obras de contenção de encostas e melhorias dos acessos da Ilha; e em 2015, reformou a ponte de acesso à Ilha.



Preservação – Como o conjunto arquitetônico da Ilha é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Município apresentou o projeto de restauração sem descaracterizar o patrimônio histórico. O projeto foi aprovado pelo Iphan e a Prefeitura está realizando a obra com recursos próprios.



A Ilha da Boa Viagem abriga dois monumentos históricos: a Capela de Nossa Senhora da Boa Viagem e o Fortim, ambos do século XVIII. Entre a Segunda Guerra Mundial e o fim da década de 1940, também foram construídas mais duas muralhas, sendo uma delas semelhante a um pequeno castelo. A Ilha conecta-se ao continente por meio de uma ponte de concreto. Tombada como patrimônio natural e histórico, Boa Viagem tem edificações construídas no alto de uma escada de 127 degraus, o que torna o local um destino curioso, cheio de vistas deslumbrantes.