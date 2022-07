Os garis chegam a retirar por dia o equivalente a 1500 sacos de folhas nas ruas de Niterói. - Divulgação PMN

Publicado 25/07/2022 08:47

As equipes de garis da Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (Clin) estão tendo trabalho dobrado nas últimas semanas. Isso porque uma das características das estações de outono e inverno é o aumento no volume de folhas de árvores que caem nas calçadas e ruas de Niterói, dificultando a passagem de pedestres e até mesmo o trânsito de veículos.

Durante este período do ano, os garis chegam a retirar por dia o equivalente a 1500 sacos de folhas na cidade.

Para realizar a operação e remover o excesso de folhas, as equipes da Clin trabalham com equipamentos especiais como sopradores e “Bags” que são sacolas reaproveitáveis, permitindo que o resíduo seja despejado direto no compactador.

De acordo com o setor operacional da empresa, por dia, são utilizados pelas equipes de limpeza aproximadamente 30 “bags”. A vantagem deste material é que pode ser reutilizado e a empresa ao economizar sacos plásticos está contribuindo muito com o meio ambiente e a sustentabilidade.

Segundo a Companhia, São Francisco, Icaraí, Jardim Icaraí, Santa Rosa e Itacoatiara são os bairros que têm a maior concentração de Amendoeiras que têm muitas folhas e por isso o trabalho dos garis é ainda mais concentrado e permanente nestas regiões de Niterói.