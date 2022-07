Covid-19: Prefeitura de Niterói vacina crianças de 3 e 4 anos

Para receber a vacina é necessário apresentar CPF e carteira de vacinação da criança. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 22/07/2022

As crianças de três e quatro anos já podem ser vacinadas contra a Covid-19 em Niterói. A Prefeitura iniciou, nesta quinta-feira (21), a imunização nesta faixa etária com a vacina Coronavac, conforme a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A vacinação estará disponível nas Policlínicas, Unidades Básicas e Médico de Família, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com entrada até às 16h.



Para receber a vacina é necessário apresentar CPF e carteira de vacinação da criança. A segunda dose ocorrerá após 28 dias da primeira dose. O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, considera a medida fundamental e alerta para a importância da vacinação.



“A vacina é comprovadamente segura e eficaz. É importante que os responsáveis levem as crianças para receber a imunização, que é fundamental para prevenir complicações da Covid-19”, afirmou o secretário.



Mãe do Thales, de apenas 3 anos, Michele José Rosa disse estar aliviada. Ela levou o filho para se vacinar na manhã desta quinta-feira na Policlínica Carlos Antonio da Silva, em São Lourenço.



"Nessa pandemia a gente teve a preocupação de ficar em casa. Eu tenho pai e mãe idosos. A creche que ele frequenta chegou a fechar. E agora ele está voltando, tentando se socializar com as outras crianças. A vacina para ele agora é um alívio enorme para mim", contou Rosa.



Já Lícia Pacheco de Andrade, mãe de Joice, de 4 anos, destacou o fator prevenção.



"A vacina é muito importante porque é preventiva. Foi uma espera grande, mas agora meu coração está tranquilo. Sei que ela vai para a escola e vai voltar sem correr risco", destacou Lícia.



"O município realiza a aplicação da quarta dose ou segunda dose de reforço para pessoas a partir de 40 anos, com intervalo de quatro meses da terceira dose. A terceira dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos, com intervalo de quatro meses da segunda dose. Niterói segue em repescagem contínua para aplicação da primeira e segunda dose para crianças entre 5 e 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e pessoas a partir de 18 anos", afirmou o poder público no texto.



Para receber a dose da vacina é necessário apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante das doses anteriores. Para os adolescentes é necessário a presença do responsável legal.



Confira os locais de vacinação contra a Covid-19:



Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.



Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.



Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.



Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111 – Piratininga.



Policlínica Regional Doutor Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº, Engenhoca.



Policlínica Regional de Itaipu - Est. Engenho do Mato s/nº - Itaipu



Policlínica Regional do Largo da Batalha - Rua Ver. Armando Ferreira, 30 – Largo da Batalha



Novo Ponto em Jurujuba - Av. Carlos Ermelindo Marins s/nº - Jurujuba (em frente ao Colégio Estadual Fernando Magalhães)



Unidades Básicas de Saúde (UBS): Morro do Estado, Santa Bárbara, Engenhoca.



Médico de Família da Grota I, Grota II, Ilha da Conceição, Leopoldina, Teixeira de Freitas, Vila Ipiranga, Jurujuba, Várzea das Moças, Alarico, Atalaia, Cafubá I, Cafubá III, Cantagalo, Caramujo, Coronel Leôncio, Jonathas Botelho, Maceió, Marítimos, Martins Torres, Maruí, Matapaca, Boa Vista, Preventório II, Sapê, Souza Soares, Viçoso Jardim, Viradouro, Badu, Vital Brazil.





