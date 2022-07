A atividade tem o apoio da Secretaria de Educação e é direcionada para os professores do ensino fundamental I e II da rede pública de Niterói. - Divulgação

Publicado 21/07/2022 09:30 | Atualizado 21/07/2022 09:33

A Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF) através do Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA), está com inscrições abertas para o curso “Educação para Riscos Ambientais”. A atividade tem o apoio da Secretaria de Educação e é direcionada para os professores do ensino fundamental I e II da rede pública de educação de Niterói, oriundos de diferentes áreas do conhecimento, para um debate interdisciplinar sobre riscos ambientais e estímulo à elaboração de novos recursos didáticos.



Walace Medeiros, secretário de Defesa Civil e Geotecnia, ressaltou que esse é um dos projetos mais importantes do PDPA e que trata da capacitação de professores da rede pública municipal de ensino.



“É fundamental que eles tenham noções de Defesa Civil e, principalmente, conheçam a dinâmica relacionada às ações preventivas em desenvolvimento no território municipal. Esse projeto específico visa nivelar a capacitação dos professores e dar a eles condições para que, ao conhecerem melhor a dimensão dos trabalhos de Defesa Civil, possam adicionar esse conhecimento ao ensino cotidiano das crianças nas salas de aula. Entendemos que é de extrema importância o conhecimento de Proteção e Defesa Civil ser levado para as escolas e ser inserido no ambiente acadêmico através dos professores previamente capacitados, levando informações necessárias para a construção de gerações cada vez mais resilientes, a partir da cultura de proteção”, explica Walace.



O secretário Municipal de Educação de Niterói, Lincoln de Araújo, salienta a importância do projeto. Segundo ele, a Educação para a Prevenção aos Riscos é uma mola propulsora de difusão do conhecimento para realizar uma Educação Ambiental.



“O projeto sobre os Riscos Ambientais é cada vez mais importante e urgente para que possamos difundir uma cultura de prevenção na cidade. Somente assim podemos reduzir os impactos sentidos por toda a sociedade quando os eventos acontecem e até mesmo evitar desastres”, conta Lincoln.



O Programa de Desenvolvimento de Projetos Aplicados (PDPA) da UFF, é uma parceria entre a Prefeitura de Niterói, a Universidade Federal Fluminense e a Fundação Euclides da Cunha. O projeto tem como objetivo promover uma cultura de prevenção que se entende como um dos caminhos para evitar inúmeros desastres aos professores da Rede Municipal.