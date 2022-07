O pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, discursou sobre o PDT, o Brasil e Ciro Gomes. - Divulgação

O pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, discursou sobre o PDT, o Brasil e Ciro Gomes.Divulgação

Publicado 21/07/2022 08:39

O pré-candidato a governador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, participou na última quarta-feira, 20, da convenção nacional do PDT, em Brasília, ocasião em que o partido confirmou a indicação do nome de Ciro Gomes como candidato a presidente da república nas próximas eleições. Ao lado de outros pré-candidatos pedetistas de todo o Brasil, Neves discursou sobre o PDT, o Brasil e Ciro Gomes.



“Nós viemos de uma tradição trabalhista no Rio de Janeiro: há 30 anos o PDT governa Niterói, e não é à toa que Niterói é a melhor cidade em qualidade de vida no estado do Rio de Janeiro. Este Rio de Janeiro que Brizola escolheu para reiniciar sua caminhada histórica depois do exílio. Brizola que é nossa referência e que em seu centenário certamente está lá de cima olhando pela democracia do Brasil. E eu não tenho dúvida de que no centenário de Brizola o PDT voltará a governar o estado do Rio de Janeiro”, afirmou Rodrigo Neves.



Ao avaliar a situação do Brasil, Neves lembrou que o Brasil vive um quadro dramático em que todo dia a democracia está sob ameaças promovidas pelo atual presidente da república.

“Vimos esta cena trágica da reunião com embaixadores esta semana, onde o mundo viu a vergonha da ameaça à democracia brasileira. Enquanto isso, nunca o salário mínimo teve tão baixo poder de compra, porque as coisas estão aumentando, a inflação está subindo e o trabalhador não tem renda. Enquanto isso, 35 milhões de brasileiros acordam todo dia sem saber se vão tomar café da manhã, almoçar ou jantar. Enquanto isso, a juventude não tem perspectiva de vida diante de uma das maiores taxas de desemprego da história do Brasil. Enquanto isso, o Brasil persiste em uma política econômica que leva ao acúmulo de renda, que beneficia os ricos em detrimento dos pobres”, disse em discurso Neves.



Em sua fala, ele lembrou ainda que em 2018, quando era prefeito de Niterói, coordenou a campanha presidencial de Ciro Gomes no Rio de Janeiro, e Niterói deu então a Ciro a maior votação entre os municípios do sudeste e 20% dos votos do eleitorado do estado do Rio de Janeiro. E listou as qualidades do candidato a presidente do PDT:

“Hoje é um dia histórico para o PDT e para o Brasil, porque estamos apresentando o candidato mais preparado para ser presidente da república: nosso companheiro e amigo Ciro Gomes. Com a história que Ciro tem – testado e aprovado como prefeito, governador, ministro da fazenda, que dedicou-se a estruturar o projeto nacional de desenvolvimento, que aponta de fato para os problemas reais do Brasil e para os entraves do desenvolvimento econômico brasileiro –, não tenho dúvida de que conquistaremos corações e mentes em todo o Brasil, que vão votar 12 no dia 2 de outubro e eleger Ciro presidente do Brasil”, afirmou Rodrigo Neves.



Ao apresentar Rodrigo Neves, o presidente do PDT, Carlos Lupi, falou sobre a trajetória política do ex-prefeito de Niterói:

“Rodrigo Neves fez Niterói crescer, se desenvolver e oferecer mais qualidade de vida à sua população. Hoje Niterói tem um fundo soberano formado com o dinheiro dos royalties, que garante o sustento de 50 mil famílias em situação de extrema pobreza a partir de uma moeda social que também beneficia os empreendedores locais. Hoje Niterói tem perto de 100% de água e esgoto tratados, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade. Por tudo isso e muito mais, Rodrigo Neves foi prefeito eleito, reeleito, terminou seu mandato com 80% de aprovação popular, elegeu seu sucessor em primeiro turno e agora será eleito governador do meu querido e amado estado do Rio de Janeiro”, afirmou Lupi.



Ciro Gomes ressaltou a experiência de Rodrigo Neves como gestor público e lembrou do sucesso das políticas públicas implementadas em suas administrações públicas.

“Rodrigo Neves é um extraordinário administrador público. Um exemplo. É absolutamente impressionante o que nós do PDT podemos mostrar em tempos de desmoralização da política. Quem quiser ver políticas públicas acontecendo de forma exemplar em Saúde e em Educação, vá ver o testemunho de luta e de trabalho de Rodrigo Neves. Povo carioca e fluminense, não aceitem mais o terror da milícia e da facção criminosa, a demagogia rasteira. Este é o administrador Rodrigo Neves, que está pronto para unir o Rio de Janeiro e libertá-lo do crime organizado que hoje está no palácio do governo do estado”, apontou Ciro.