O secretário das Culturas, Alexandre Santini, disse que o edital estimula a economia da cultura de Niterói.Divulgação SMC/ FAM - Foto: Leo Zulluh

Publicado 20/07/2022 09:57

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC), lançou, nesta terça-feira (19), o Edital de Cultura Geek, que prevê investimento de R$ 300 mil em ações e iniciativas como festival, campeonatos, literatura fantástica, arte digital, streaming, quadrinhos, jogos, workshops e feiras. A chamada pública tem como objetivos potencializar as atividades culturais nesse segmento e ampliar as políticas públicas para novas expressões artístico-culturais. As inscrições vão até o dia 2 de setembro e são feitas online.



O edital está dividido em duas categorias. A primeira se destina a “Projetos de Cultura Geek” e vai selecionar 25 propostas para receberem R$ 10 mil cada, somando um investimento de R$ 250 mil. A segunda contempla uma proposta de “Festival Geek”, com R$ 50 mil. As duas categorias abrangem mais de 15 expressões artísticas. Entre elas estão projetos voltados para ciência e tecnologia, produção de quadrinhos (HQs), audiovisual, podcasts e outros.



De acordo com levantamento feito pela Amazon, em 2019, Niterói é a terceira cidade mais geek do Brasil. O estudo traz o ranking das dez cidades que mais consumiram produtos geeks nos anos de 2018 e 2019, com base nos dados de vendas de municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes.



“O edital, além de promover a integração de expressões e ações artísticas amplamente realizadas e consumidas em Niterói, estimula a economia da cultura na cidade, gerando oportunidades e renda e garantindo o direito à cultura para todos”, destaca o secretário das Culturas, Alexandre Santini.



Poderão se inscrever nessa chamada pública – entre outros critérios – pessoas jurídicas (incluindo MEI de pessoa física residente em Niterói), com ou sem fins lucrativos, sediadas no município de Niterói há pelo menos um ano, e que apresentem expressamente em seus atos constitutivos finalidade ou atividade que se relacione à área cultural e/ou geek, e cujas atividades sejam afins a uma das seguintes áreas: cultura, arte, comunicação e conhecimento.



Para se inscrever, basta acessar o edital e seus anexos no endereço culturaeumdireito.niteroi.rj.gov.br. As inscrições são gratuitas e online, e podem ser feitas pelo site https://servicos.niteroi.rj.gov.br até 18h do dia 02 de setembro deste ano. Outra opção para a inscrição é pelo aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão", disponível para Android e IOS. Dúvidas podem ser tiradas pelo e-mail editalgeek.niteroi@gmail.com ou pelo canal da SMC no Telegram, https://t.me/editaissmcniteroi, clicando em @nucleodeeditais na mensagem fixada na parte superior do canal.



A chamada pública conta com políticas afirmativas, que visam a promoção da diversidade e a redução da desigualdade étnica, racial e de gênero no acesso às políticas públicas de apoio e fomento ao setor artístico-cultural.