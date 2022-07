A peça é um alerta social, um grito de socorro externado, por meio da arte. - Divulgação

A peça é um alerta social, um grito de socorro externado, por meio da arte.Divulgação

Publicado 19/07/2022 09:38

O Teatro Popular Oscar Niemeyer, localizado na Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, s/n, no Centro de Niterói, vai receber no próximo fim de semana entre os dias 22, 23 e 24/07, o espetáculo teatral “Escória”, que ficará em curta temporada. Inspirada no universo literário de Jean Genet e nas pesquisas feitas a partir de fatos reais contemporâneos, a peça é um alerta social, um grito de socorro externado, por meio da arte.

A direção é de Marcello Caridade. No elenco, Marcos Quintanilha, Rafael Fiuzza, Victor Damianni e Diego Reishoffer. A realização é da MC Produções, com apoio da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).



“Escória”, o nome da peça, é um termo pejorativo usado para se referir à camada socialmente desfavorecida da sociedade. Em suma, consiste nas pessoas consideradas desprezíveis, inferiores e irrelevantes dentro de um grupo social. O espetáculo se apresenta como uma jaula, onde homens são observados como animais; colocados em julgamento pelos seus atos criminosos. Ali, naquele mísero cubículo, seus atos violentos são destrinchados, revirados e apontados através de lembranças e atitudes que se escondem atrás de um estereótipo genuinamente másculo.





A sinopse explica que três presos por crimes contra a comunidade LGBTQIA+ estão trancados na mesma cela. Cigano matou “uma mulher” e aguarda julgamento, certo de sua condenação perpétua. Os outros dois são condenados por roubo e golpes de extorsão, crimes menores. Um tem uma fixação doentia em Cigano.

O outro também, mas secretamente, e ele odeia seu rival, assim como ele finge odiar Cigano e preferir seu rival. Na verdade, sua dor os fecha na solidão e em um infortúnio imenso que lhes confere uma certa dignidade. Seus atos ilícitos e criminosos são passados a limpo, como um fetiche voluptuoso em forma de tortura. Um ainda em conflito com o outro, em particular sobre a mulher de Cigano que ambos cobiçam, acaba estrangulando o rival, a fim de se juntar a Cigano em sua solidão e seu infortúnio.



Um espetáculo construído a partir de processos de pesquisa cênica e psicológica, experimentos de ensaios físicos, onde em cena destaca-se a virtuose dos atores; cenas de plasticidade coreográfica, com momentos de erotismo e violentos enfretamentos entre os atores, sem perderem a poesia do teatro.



SOBRE A CIA DE TEATRO - Também conhecida como Cia de Repertório de Teatro Musical, a MC Produções, dirigida pelo consagrado ator Marcello Caridade, foi criada no ano 2000. Em seus primeiros anos de existência produziu trabalhos direcionados ao publico infanto-juvenil. Em seguida, começou a desenvolver espetáculos para todas as idades.



Marcello Caridade atuou oito anos ao lado de Chico Anysio em programas humorísticos da Rede Globo, como Chico Anysio Show, Escolinha do Professor Raimundo e Chico Total. Participou de séries como Os Suburbanos e Verdades Secretas, entre outras, e da novela Deus Salve o Rei. No teatro, atuou em Orlando Silva, o Cantor das Multidões, além de dirigir diversas peças infantis e voltadas para o público adulto, ao longo de mais de 30 anos de carreira. Niteroiense, Marcello Caridade ainda mora na cidade e em breve estará nas telonas, no elenco do longa-metragem “Os Suburbanos – O Filme”.