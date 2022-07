Com o lema "Cultura é direito" o vereador e ex-secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, lança nesta terça-feira (19) sua pré-candidatura a deputado estadual. - Divulgação - Foto: Marina Lima

Com o lema "Cultura é direito" o vereador e ex-secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, lança nesta terça-feira (19) sua pré-candidatura a deputado estadual.Divulgação - Foto: Marina Lima

Publicado 19/07/2022 09:19

Com sua trajetória política marcada pela luta por direitos da população e intensa atuação na cultura, o vereador e ex-secretário das Culturas de Niterói, Leonardo Giordano, vai lançar nesta terça-feira (19), às 18h, no Circo Voador, na Lapa, no Rio de Janeiro, sua pré-candidatura a deputado estadual. Com o lema “Cultura é direito”, ele recebeu apoio de diversos coletivos sociais, culturais e organizações de bases comunitárias, que participaram, inclusive, da construção coletiva de suas propostas. Entre os apoiadores está a deputada federal Jandira Feghali, relatora da Lei Aldir Blanc 1 (LAB) e co-autora da LAB 2.



Em sua gestão na Secretaria das Culturas de Niterói, Giordano - que também é presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Vereadores - destacou grandes marcos para a cidade.

"Entre eles estão a execução de mais de R$ 70 milhões em editais, chamadas públicas e projetos estratégicos para recuperação da economia da cultura durante o período desafiador da pandemia, obtendo reconhecimento internacional e Certificado Nacional de Responsabilidade Cultural; a elaboração da Carta de Direitos Culturais - Niterói é a única cidade do país a ter esse instrumento, considerado de vanguarda em políticas públicas; entre outras ações que permitiram a retomada econômica do setor cultural, gerando emprego e renda, e amparando trabalhadores e trabalhadoras da cultura", afirmou o pré-candidato.



Entre as propostas de Giordano para um futuro mandato na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) está a elaboração de uma Lei Aldir Blanc estadual, que garanta recursos de forma permanente para o setor cultural do Rio de Janeiro; a implantação de arenas culturais na Baixada Fluminense; e a criação do programa estadual "Minha Sede, Minha Vida", para promover a ocupação, por grupos e coletivos culturais, de imóveis públicos que se encontram fechados.