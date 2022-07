O webinário contou com a participação do subsecretário de Modernização da Gestão, Enzo Mayer Tessarolo (D). - Reprodução

Publicado 18/07/2022 09:05

A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão de Niterói (Seplag) realizou o webinário “Governo Digital, Inovação e Acesso a Serviços Públicos”. O encontro, organizado em parceria com a Prefeitura Municipal da Serra, no Espírito Santo, teve como objetivo trocar experiências sobre transformação digital e inovação para aprimorar o atendimento ao cidadão nos serviços oferecidos em Niterói.

O webinário contou com a participação do subsecretário de Modernização da Gestão, Enzo Mayer Tessarolo, e do co-fundador do Laboratório de Inovação na Gestão do Espirito Santo (LAB.ges) e atual secretário de Inovação, Ciência e Tecnologia da Serra (ES), Pedro Henrique Trindade. A mediação foi do diretor de Governo Digital, Cidadania e Transparência de Niterói, Daniel Gaspar.

"A população exige, cada vez mais, serviços públicos rápidos e de qualidade. Em resposta, estamos elaborando a Estratégia de Governo Digital de Niterói, com foco em adotar as melhores tecnologias na modernização da cidade. É uma iniciativa integrada na Prefeitura, construída a partir de troca de experiências com diversos municípios e instituições de referência. Niterói já avançou muito na transformação digital e, com essa estratégia de longo prazo, vamos ampliar nossa eficiência e capacidade de ofertar melhores serviços para a população", afirmou o subsecretário Enzo Mayer Tessarolo.

Daniel Gaspar lembrou que a transformação digital dos serviços de Niterói acontece em parceria com o Laboratório de Inovação (LabNit) do município. Antes de oferecer agendamento e serviços digitais no Portal de Serviços, são realizadas oficinas com os servidores para entender os indicadores e fluxos de trabalho e entrevistas com os usuários.

“Durante todo o processo, também nos preocupamos em transferir conhecimento aos servidores, principalmente sobre a importância da transformação digital e inovação dos serviços públicos”, acrescentou Gaspar.

Pedro Henrique Trindade contou a experiência do município de Serra na implementação do Processo Eletrônico e na transformação digital dos serviços. Ele aponta que os servidores, secretarias e órgãos precisam estar sensibilizados sobre a importância da mudança de cultura e nova dinâmica dos serviços digitais.

“O processo eletrônico tem uma dinâmica totalmente diferente, não precisamos mais ficar esperando o processo de papel chegar no órgão. Agora interagimos mais rápido com os demais servidores. Além disso, já temos mais de 50% da Carta de Serviços oferecida por meio digital, mas este é um processo permanente. Mesmo quando conseguirmos oferecer 100% dos serviços, ainda teremos desafios para simplificar ainda mais a vida do usuário e do servidor”, enfatizou Pedro Henrique Trindade.

O webinário faz parte da Estratégia de Governo Digital (EGD) de Niterói, que vai direcionar o uso da tecnologia na Prefeitura até 2033. Estão sendo realizadas reuniões com os secretários e secretárias do município e diferentes instituições do Brasil, como a Fundação Getulio Vargas (FGV), a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o Laboratório de Inovação do Ceará (ÍrisLab), o Lab011 de São Paulo, a Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), além das prefeituras de Maricá, Diadema, Osasco, Rio de Janeiro, Recife, Serra, Belo Horizonte e São Paulo.



O Portal de Serviços de Niterói oferece informações sobre 300 serviços disponibilizados pela Prefeitura, sendo 33 deles agendados ou resolvidos diretamente pelo site. Já o Processo Eletrônico conta com mais de mil servidores ativos, mais de 30 mil documentos digitais e 10 tipos processuais de tramitação eletrônica obrigatória. Com essa transformação digital, a Prefeitura estima eliminar 25 toneladas de papel por ano, além de economizar mais de R$ 6 milhões na entrega de certidões digitais, e agilizar o tempo de atendimento dos cidadãos em até 10 vezes. O webinário contou com a parceria da Escola de Governo e Gestão de Niterói (EGG) e está disponível na íntegra no canal da EGG no Youtube: youtu.be/vyzGWy6pUxo.