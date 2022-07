A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pretende incluir o fisiculturismo no calendário anual da cidade. - Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, pretende incluir o fisiculturismo no calendário anual da cidade.Divulgação

Publicado 15/07/2022 09:56

A cidade de Niterói sediará pela primeira vez, neste fim de semana, uma competição de fisiculturismo, realizada pela liga amadora americana NPC Pro League e a Musclecontest, líder mundial da indústria no setor fitness. O Musclecontest Niterói, que acontece domingo (17), no clube Canto do Rio, no Centro, vai unir nutrição esportiva, produtos e moda fitness, e competições de bodybuilding amador, que qualificam para os maiores eventos nacionais da modalidade.



Os idealizadores do evento afirmam que o período de pandemia foi realmente de aprendizado para todos e mostrou o quanto é importante cuidar da saúde mental e também física. "Cuidados com a alimentação e a prática de atividades, com acompanhamento por profissionais da saúde, se revelaram muito importantes e necessários ao cotidiano. Com isso, o mercado fitness tem se mostra em ascensão. E a partir desta realidade, aMuscleContest, realizadora da maior competição de fisiculturismo do mundo, o Mr. Olympia, entende a importância deste momento para expandir mais e mais", disse o diretor Emanuel Caruso.

De acordo com ele o evento na cidade é um antigo sonho. "Trazer um campeonato como este para a minha terra natal é muito bom. Niterói é um celeiro, uma potência de atletas e amantes da modalidade. A competição na cidade é mais uma oportunidade, mais uma disputa amadora que dará acesso às maiores competições mundiais da categoria, como o Mr. Olympia, por exemplo. O fisiculturismo é um dos esportes que mais cresce no mundo e o Brasil está à frente dessa tendência” explicou Emanuel.

O diretor diz ainda que, com o apoio da Prefeitura de Niterói, junto com a Secretaria de Esportes, o objetivo é colocar esse evento no calendário anual da cidade.

"O Brasil tem atletas de alto nível e é preciso valorizar isso através de uma estrutura de ponta que a MuscleContest Brasil oferece, proporcionando da aproximação da sociedade com um esporte que agrega valores fundamentais, como determinação e disciplina", disse Caruso.

Além de atrair profissionais da área, como nutricionistas, médicos do esporte, fisioterapeutas, treinadores, atletas e fisiculturistas, o evento também o interesse de todos aqueles que querem conhecer os melhores produtos de suplementação, equipamentos, alimentação saudável para praticantes de atividade física, além de moda e acessórios fitness.

Segundo o produtor de palco de uma das patrocinadoras, Fernando Gaspar, todo o projeto e produção do evento foi idealizado para valorizar a performance do atleta. “As competições de fisiculturismo no Brasil tem sido produzidas no modelo internacional que privilegia a imagem do atleta, o colocando num palco que o faça sentir-se uma estrela, e eles realmente são estrelas merecem ser tratados assim", definiu Gaspar.