O Morro do Morcego é uma presença marcante na paisagem de Niterói. - Divulgação PMN

O Morro do Morcego é uma presença marcante na paisagem de Niterói.Divulgação PMN

Publicado 15/07/2022 08:53

A Prefeitura de Niterói publicou, na terça-feira (14), no Diário Oficial do Município, a desapropriação de dois imóveis localizados no Morro do Morcego, em Jurujuba, na Zona Sul. Com isso, os niteroienses vão ganhar mais um Parque Natural Municipal na região.

O prefeito Axel Grael, comemorou o primeiro passo para a execução do projeto. "O município ainda formou uma comissão formada por técnicos de várias áreas da Prefeitura e representantes da sociedade civil com o objetivo de planejar como será o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego", afirmou a Prefeitura no texto.



O chefe do Executivo destacou que o Morro do Morcego é uma presença marcante na paisagem da cidade. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura, Axel Grael afirmou que o objetivo é criar no local uma estrutura com Centro de Visitantes, restaurante e pontos de observação de uma paisagem reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. O prefeito enfatizou que a belíssima vista a partir do Morro do Morcego precisa ser utilizada para o turismo e desfrutada pela população de Niterói.



"Essa iniciativa vai ser muito importante para a gente fortalecer a vocação de turismo e ecoturismo de Niterói, e também por valorizar espaços para a população fazer o seu lazer, o seu passeio. Com isso, vamos atingir um dos nossos principais objetivos que é gerar emprego, gerar oportunidades de trabalho para melhorar a qualidade de vida dos moradores", afirmou Axel Grael.



A comissão formada pela Prefeitura para planejar o Parque Natural Municipal do Morro do Morcego será liderada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade, Rafael Robertson. O secretário disse que o futuro parque será uma conquista para a cidade.



“Naquele local, além da questão ambiental, vamos dar à população a oportunidade de vivenciar uma joia da cidade que antes estava restrita às imagens aéreas. Um parque preservado é um parque utilizado. Eles são feitos para a população. O meio ambiente deve ser aproveitado, vivido, na mesma medida em que tem que ser respeitado”, disse o secretário.



Plano Niterói 450 anos Comunidades – O prefeito de Niterói também destacou o lançamento do eixo “Comunidades”, o sétimo do Plano Niterói 450 anos. Axel Grael atestou a relevância de um pacote de investimentos de R$ 1 bilhão e 380 milhões em comunidades e no atendimento à população vulnerável da cidade. O eixo “Comunidades” terá os investimentos repartidos em oito projetos: Comunidade Melhor; Prefeitura Presente; Contenção de Encostas; Unidades Habitacionais; Regularização Fundiária; Jovem EcoSocial; Neutralização de Carbono e a Moeda Social Arariboia.