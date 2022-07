O pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, contará com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz (PSD). - Reprodução

O pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, contará com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz (PSD).Reprodução

Publicado 14/07/2022 08:42 | Atualizado 14/07/2022 08:48

O pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro pelo PDT, Rodrigo Neves, vai contar com o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz (PSD), como vice na chapa para as eleições deste ano. A definição da indicação ocorreu nesta quarta-feira (13).



Com a presença do presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, e do prefeito do Rio de Janeiro e presidente estadual do PSD, Eduardo Paes, os partidos confirmarão o acordo nesta quinta-feira (14), às 9h, em ato com lideranças no hotel Windsor Guanabara, no Centro do Rio.



“É com muita alegria que anuncio a indicação do companheiro Felipe Santa Cruz (PSD) como vice de Rodrigo Neves ao governo do Rio. Amanhã, as 9h, faremos um ato com presença de Eduardo Paes e lideranças no Hotel Windsor Guanabara”, destacou Lupi nas redes sociais.



Pelas redes sociais a nova chapa fez sucesso logo após o PDT postar a informação: "Dois grandes amigos de muitos anos, dois grandes gestores, dois caras sérios e que tem compromisso de vida com nosso estado. Vocês dois sabem que podem contar comigo. Vamos em frente, Rodrigo e Felipe!", disse o ex-secretário de Assistência Social do município de São Gonçalo, Marlos Costa.

Mesma opinião do internauta Wanderson Cofrinho, que elogiou a dupla e exaltou o Estado. "Por amor ao Rio!", disse. Já Luiz Dias publicou que a dupla vem forte para desespero de outros candidatos. "Vamos avançar, meu futuro governador Rodrigo Neves e agora com o nosso vice governador Felipe Santa Cruz, somando forças, pelo Rio que queremos", afirmou na postagem um correligionário.