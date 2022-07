O PDT consolidou nesta terça-feira, 12, o apoio do partido Agir à pré-candidatura de Rodrigo Neves a governador do Estado. - Divulgação

Publicado 13/07/2022

O PDT consolidou na última terça-feira, 12, o apoio do partido Agir à pré-candidatura de Rodrigo Neves a governador do Estado do Rio de Janeiro. O próprio pré-candidato participou do encontro com o presidente nacional do partido Agir, Dr. Daniel Tourinho.

“Conversamos sobre a necessidade de reconstrução do nosso estado do Rio de Janeiro, que vem passando pela maior crise de sua história. É possível mudar esse quadro e por isso estamos com um amplo diálogo entre as forças democráticas. Há solução, mas para avançar é preciso boa gestão, transparência e compromisso com o povo”, disse Neves.

O PDT já havia anunciado os apoios dos partidos Cidadania e Patriota, siglas que também compõem a aliança democrática em torno da pré-candidatura de Rodrigo Neves às próximas eleições para governador do Estado do Rio de Janeiro.