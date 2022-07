Até sexta-feira, é a vez dos moradores de Santa Bárbara que aguardam na fila para atendimento. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 12/07/2022 08:55

A Prefeitura de Niterói realiza o mutirão para cadastrar as famílias no Cadastro Único, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (Smases), com o objetivo de zerar as filas de espera para o acesso ao sistema. O cadastramento já passou pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) da Vila Ipiranga e do Cafubá e cadastrou mais de 1.250 pessoas.

O CadÚnico Itinerante é um serviço em formato de mutirão que tem como objetivo adiantar o atendimento de quem já está aguardando no agendamento em cada Centro de Referência da Assistência Social. A cada semana, a equipe da Smases estará em um Cras com um grupo para dar um reforço e adiantar a fila de espera. É importante ressaltar que o atendimento é apenas para as pessoas que já possuem agendamento e estão sendo convocadas pela equipe do Cras de referência.



O Cras Santa Bárbara fica na Av. Des. Nestor Rodrigues Perlingeiro, 860 e funciona no horário de 9h às 16h (apenas para pessoas já agendadas e convocadas pela equipe).