O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, destacou o potencial dos pré-candidatos pedetistas.Divulgação

Publicado 12/07/2022 08:42

Em declaração, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, após reunião da Executiva Estadual do partido, nesta segunda-feira (11), garantiu, na sede da Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini, no Centro do Rio de Janeiro: “Ciro Gomes e Rodrigo Neves unidos para transformar o Rio de Janeiro e Brasil”. Na ocasião, o colegiado definiu que a convenção local ocorrerá no próximo dia 23 (sábado).

Ao destacar o potencial dos pré-candidatos pedetistas a presidente da República e a governador do Estado, Lupi citou o projeto trabalhista como diferencial para furar as polarizações nacional e estadual.

“Com Ciro e Rodrigo, vamos seguir unificando e fortalecendo o partido de Leonel Brizola e Darcy RIbeiro para vencer no Rio e no Brasil”, garantiu, ao lado dos prefeitos de Cabo Frio e Niterói, José Bonifácio e Axel Grael, respectivamente, e da deputada estadual Martha Rocha.

Sobre a representatividade de Neves, Lupi ressaltou ainda a capacidade de gestão que já foi reconhecida e aprovada em Niterói. “Rodrigo Neves é o mais preparado, após Brizola, para governar o Rio. O único que tem o que mostrar em termos de gestão. Para nós, do PDT, é Rodrigo governador”, disse.

Integração

Com uma história resultante “da tradição do trabalhismo em Niterói”, o ex-prefeito mostrou que é uma alternativa diferenciada para transformar o estado. “A minha trajetória é baseada na transparência, boa gestão e compromisso com o povo”, pontuou Rodrigo.

Convocando lideranças e militantes para o ato vinculado a Ciro Gomes, no próximo sábado (16) em todo o estado, Neves valorizou o alinhamento com o ex-governador do Ceará para transformar a realidade do povo.

“Ajustamos e superamos difíceis situações para seguir batalhando contra a desindustrialização, o rentismo e o sofrimento do povo. Por isso Ciro Gomes é fundamental”, relatou, ao também manifestar a importância da contribuição dos movimentos e militantes.

Convenções

As lideranças pedetistas acordaram que a convenção estadual, que ratificará oficialmente o nome de Neves como representante da sigla na disputa ao Palácio Guanabara, ocorrerá no próximo dia 23, com local a ser definido.

A convenção nacional está programada para o próximo dia 20, na sede nacional do partido em Brasília (DF). No evento, o PDT efetivará Ciro Gomes como o representante da sigla na disputa à Presidência da República.