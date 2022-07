O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu a visita do cônsul geral da Bélgica, Daniel Dargent. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 11/07/2022 08:57

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu, na última sexta-feira (08), a visita do cônsul geral da Bélgica no Rio de Janeiro, Daniel Dargent. No encontro, o prefeito e o cônsul falaram sobre as possibilidades de parcerias e oportunidades em áreas como cultura, ciência e tecnologia e atração de novos investimentos com a possível instalação de empresas belgas em Niterói.

O chefe do Executivo de Niterói destacou que a cidade tem todas as condições e pré-requisitos para receber novos investimentos como, por exemplo, uma mão de obra muito qualificada.



“Temos buscado aproximação com os serviços consulares para atrair parcerias e oportunidades para Niterói. Tivemos aqui o embaixador da Dinamarca e hoje o cônsul da Bélgica. Estamos construindo parcerias com Portugal e também com os Estados Unidos, com o estado de Maryland", enumerou Grael.

Ele disse que ação é uma forma de atrair investimentos. "Essas relações de cidades irmãs são importantes. Niterói é uma cidade cosmopolita. Temos uma das maiores universidades do Brasil, com uma grande produção científica e tecnológica. E temos muita mão de obra especializada. Para uma empresa na área de tecnologia, por exemplo, não adianta se instalar em um lugar onde não há profissionais capacitados. A gente tem como fazer isso aqui. Então esse é um caminho importante e uma das formas de trabalhar a retomada da economia depois da Covid”, explicou o prefeito Axel Grael.



Depois da reunião com o prefeito Axel Grael, o cônsul da Bélgica fez uma visita ao Campo de São Bento, em Icaraí, uma das áreas de lazer mais representativas de Niterói, acompanhado da secretária municipal de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, e da secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo. O Campo de São Bento foi projetado em 1908 pelo paisagista belga Arsène Puttemans.