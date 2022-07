A cantora Luíza Reis é dona de uma voz inconfundível e um charme característico. - Divulgação

A cantora Luíza Reis é dona de uma voz inconfundível e um charme característico.Divulgação

Publicado 11/07/2022 08:43

A cantora mineira Luiza Reis vai fazer nesta terça-feira (12/7), às 19h, no Espaço Cultural Sala Carlos Couto, no Centro de Niterói, um tributo a Elis Regina. Na apresentação, que reúne um vasto repertório da cantora, Luiza pretende fazer os espectadores viajarem no tempo, a partir dos grandes sucessos de Elis. No show, ela é acompanhada pelos músicos Matheus Reis Pereira (percussionista) e Adriano da Silva Souza (tecladista).

“A ideia do tributo é levar ao público o melhor de Elis e o que ela fez pela música brasileira. Música para ouvir, pensar e sentir”, disse a cantora Luiza Reis, ao ir mais além e falar de sua admiração por Elis. “Pra mim Elis é a maior interprete brasileira de todos os tempos”, afirmou a cantora.

Sobre Luiza Reis:

Dona de uma voz inconfundível e um charme característico formado pela irreverência, espontaneidade e uma leve pitada de timidez, Luiza Reis vem arrebatando fãs, fazendo sucesso por onde passa e conquistando cada vez mais seu espaço no cenário musical da Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro.

Autodidata na música e com um talento nato, Luiza Reis, que nasceu em Minas Gerais e foi registrada no Rio de Janeiro, já flertava com a música desde pequena. Atuando profissionalmente há três anos, ela desfila seu estilo e bom gosto musical em bares, casas de show, festas e eventos.

Protocolos sanitários:

Segundo os promotores, é necessário apresentar o comprovante de vacinação em dia, no formato impresso ou digital, acompanhado de um documento com foto. É facultativo o uso de máscaras pelo público durante a permanência nas dependências da sala.