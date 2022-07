Entre os participantes estavam o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), o ex-deputado federal Ronaldo Cezar Coelho (PSBD) e importantes lideranças políticas e empresariais do Estado. - Divulgação

O pré-candidato do PDT ao governo do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, participou na manhã desta quinta-feira, 7, do seminário "Linha 3 do Metrô: desenvolvimento do Leste Fluminense e do Estado do Rio de Janeiro". Entre os participantes estavam o prefeito de Niterói, Axel Grael (PDT), o ex-deputado federal Ronaldo Cezar Coelho (PSBD) e importantes lideranças políticas e empresariais estaduais.

A conclusão da Linha 3 do Metrô é uma das principais metas estratégicas do programa de governo de Rodrigo Neves. Segundo o pedetista, a Linha 3 é fator determinante para levar desenvolvimento e fomentar as atividades econômicas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

"A Linha 3 do Metrô é um projeto estratégico para a mobilidade, para o transporte e para o crescimento econômico e social do estado. É inconcebível, por exemplo, que o trabalhador de Itaboraí e de São Gonçalo leve de duas a três horas por dia para chegar ao trabalho e para voltar para casa. Nossa principal prioridade para avançarmos e garantirmos uma melhor infraestrutura para a Região Metropolitana vai ser, finalmente, tirar a Linha 3 do Metrô do papel", destacou Rodrigo Neves.

Segundo o prefeito de Niterói, esse não é apenas um projeto de transporte, mas um projeto de reforma urbana para todo o Leste Metropolitano. "É preciso repensar o desenho urbano e criar novas centralidades. Imagine o quanto a Linha 3 vai beneficiar o Leste Metropolitano, principalmente o município de São Gonçalo. Esse projeto, que para muita gente pode parecer faraônico, é comparável à expansão do metrô para a Barra da Tijuca", concluiu Grael.