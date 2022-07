O evento contou com mais de 900 atletas na Praia de São Francisco no final de semana. - Divulgação - Equipe MPS/ Foto: Pedro Botafogo

O evento contou com mais de 900 atletas na Praia de São Francisco no final de semana. Divulgação - Equipe MPS/ Foto: Pedro Botafogo

Publicado 07/07/2022 10:11 | Atualizado 07/07/2022 10:13

A equipe Macknight Paddle Scholl (MPS), com bases em Niterói (RJ) e Búzios (RJ), foi a grande campeã da primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana realizado no final de semana na Praia de São Francisco, na Zona Sul de Niterói . O evento contou com mais de 900 atletas de 43 clubes e sete cidades do estado (Niterói, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Macaé, Paraty, Angra dos Reis e Búzios). A competição teve parceria com a Prefeitura Municipal de Niterói através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.

A equipe se destacou com vitória na Open Masculina OC6 no percurso de 19km com 1h24min21 deixando o Hee NaLu Roots Club em segundo lugar e o Rio Vaa em terceiro. A MPS venceu também na V3 Masculina com 1h30min16 também à frente do Hee NaLu com o Itaipu Surf Hoe em terceiro.

O evento teve provas de 8, 10, 16 e 20km, alcançou o recorde em qualquer evento nacional com 97 canoas individuais (V1) e 23 canoas de trios (V3) além de obter a maior premiação nacional da história distribuindo R$ 30 mil entre as disputas na categoria Open. O número de inscritos foi o segundo maior da história, ficando atrás apenas dos quase 1 mil da edição do ano passado no mesmo local.

"Foi um grande final de semana onde batemos recordes em categorias com número de canoas, com a maior premiação da história no Brasil, nos aproximamos do nosso próprio recorde de atletas inscritos e tivemos grandes disputas na Baía de Guanabara . Estamos muito satisfeitos e agora vamos em busca de elevar ainda mais o nível para o próximo evento", disse Tiago Martins, da Live, organizadora do evento.

A primeira etapa do Estadual de Canoa Havaiana estilo Maratona teve o apoio da Prefeitura Municipal de Niterói através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Smel), é chancelada pela Federação Estadual de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro (Fchej) e é realizada pela Live.