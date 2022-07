Maurício Meirelles comemora 15 anos de carreira. - Divulgação

Publicado 06/07/2022 08:53

O Theatro Municipal de Niterói se prepara para receber, na quinta-feira (14/7), às 20h, o novo show do apresentador e humorista, Maurício Meirelles. Animado para o espetáculo ele disse que tem motivos de sobra para festejar a vida profissional em 2022.

"Comemoro 15 anos de comédia e o sucesso em meu programa Achismo no meu canal de youtube, que segue batendo records e já conta com mais de 4 milhões de inscritos", festeja Meirelles.



Segundo as informações, este é o quinto show solo de comédia do artistas. “Neste show tenho a premissa de achar e nunca ter certeza de nada. Assumo minha ignorância e dou aquela zoada em quem acha que tem condições de falar sobre tudo”, deu o spoiler Maurício.



Sobre “Meus Achismos” - a peça passa por muitos assuntos que são atuais na sociedade, mas o ponto de vista é o principal do espetáculo. "O que vai surpreender o público não são os assuntos abordados e sim como Maurício Meirelles aborda os assuntos, especialmente seus conflitos com a modernidade e as diferenças entre gerações", afirmou o apresentador.



Ao final do show, Mauricio também convida a plateia para subir no palco e quebrar preconceitos, exatamente como seu quadro de sucesso no YouTube, assistido por mais de 100 milhões de espectadores.



Maurício Meirelles já ganhou dois prêmios de melhor show de stand-up pelo “Prêmio Risadaria” e de melhor texto pelo “Prêmio do Humor”.

O Theatro Municipal de Niterói fica na Rua Quinze de Novembro, 35, Centro de Niterói. A classificação é de: 16 anos e os ingressos custam entre R$ 40 e R$ 80.