O programa promove a inserção de jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho.Divulgação

Publicado 07/07/2022 09:37 | Atualizado 07/07/2022 09:39

O Serviço Nacional de Capacitação do Rio de Janeiro (Senac RJ) vai oferecer 240 vagas gratuitas para o Portal do Futuro. O programa de transformação social promove a inserção de jovens de 16 a 21 anos no mercado de trabalho por meio de capacitação profissional e orientação comportamental. As inscrições devem ser feitas até 20 de julho pelo site http://portaldofuturo.rj.senac.br/, onde também podem ser obtidas mais informações.

Além de Niterói, as aulas têm previsão de início em 15 de agosto nas unidades do Senac RJ de Cabo Frio, Nova Iguaçu, Petrópolis, Teresópolis e Resende. No Rio de Janeiro, as aulas acontecem no espaço parceiro Fundação São Joaquim, na Tijuca.



Os requisitos necessários para participar do Portal do Futuro são: ter entre 16 e 21 anos, cursar pelo menos o 1º ano do Ensino Médio e ter renda familiar per capita de no máximo dois salários-mínimos, para ser admitido pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). Para o processo seletivo, os candidatos selecionados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de escolaridade e de residência. Menores de 18 anos devem apresentar a documentação e estar acompanhados de um responsável no ato da matrícula.



Em Cabo Frio, o curso oferecido é Organizador de Eventos. Para o curso de Assistente Administrativo, há vagas em Niterói, Nova Iguaçu, Teresópolis, Resende e Rio de Janeiro. Em Petrópolis, há a opção do curso de Barbeiro.



O Portal do Futuro é um dos programas de Responsabilidade Social do Senac RJ e atua junto ao jovem para transformá-lo tanto no convívio social quanto prepará-lo para a vida profissional. As unidades curriculares abordam as missões do programa: Ser pessoa, Ser cidadão, Ser profissional e Ser digital, que têm por objetivo ampliar a possibilidade de exercício consciente da cidadania. Além disso, o Portal do Futuro busca auxiliar o ingresso do jovem no mercado de trabalho ao oferecer formação profissional nas áreas de Gestão, Eventos, Turismo e Hotelaria. Durante o Programa, o jovem também experimenta um período de vivência em empresas parceiras onde pode conhecer o real cotidiano do mundo do trabalho.



Ex-aluna do Portal do Futuro, Rebecca Cohen fala sobre a importância do projeto em sua vida. “Eu participei do Portal do Futuro em 2017 e foi um divisor de águas tanto na minha vida pessoal quanto profissional. Eu ainda fazia o Ensino Médio, então era aquela correria, do Portal para a escola. Mas era muito divertido e o melhor horário do meu dia. Eu saí com o curso de Auxiliar Administrativo, o que já agregou muito ao meu currículo, e fiz a vivência em uma das unidades do próprio Senac RJ. Na sequência, ingressei no Jovem Aprendiz e fiz a prática no Senac RJ de Madureira e, após o término do meu contrato, fui efetivada. Hoje atuo como assistente comercial. Sou muito grata ao Portal do Futuro”, afirma.



Sobre o Senac RJ - O Senac RJ atua há 76 anos na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.