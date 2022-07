O secretário das Culturas, Alexandre Santini, disse que o novo edital de fomento tem como objetivo incentivar a produção de artistas. - Divulgação

O secretário das Culturas, Alexandre Santini, disse que o novo edital de fomento tem como objetivo incentivar a produção de artistas.Divulgação

Publicado 06/07/2022 09:46

A Prefeitura de Niterói abriu nesta terça-feira (5), a inscrição para a chamada pública de teatro e circo. O edital da Secretaria Municipal das Culturas conta com um investimento de R$ 600 mil. A chamada pública vai selecionar propostas de espetáculos profissionais de teatro e/ou de circo realizados por grupos de artistas de artes cênicas de Niterói. As inscrições vão até o dia 19 de agosto e devem ser feitas online.

“O novo edital de fomento tem como objetivo incentivar a produção de artistas, grupos e coletivos teatrais e circenses, tão importantes na tradição cultural da cidade, e contribuir para a retomada da cadeia produtiva da cultura no pós-pandemia”, destaca o secretário das Culturas, Alexandre Santini.

Dividido em duas categorias, o propósito do edital é oferecer ao setor artístico da cidade a possibilidade de montagem e criação de espetáculos inéditos de teatro e circo, e também promover a circulação dessas atrações, que podem ser tanto para o público adulto, quanto infantil. Na categoria 1 “montagem/criação de novos espetáculos teatrais e circenses”, o investimento total será de R$ 350 mil, divididos em: duas propostas de R$ 100 mil cada e três propostas de R$ 50 mil cada.

Para o artista circense Jonathan Cericola, responsável por uma tradicional companhia niteroiense de circo clássico que começou em 1893, diante dos desafios que a arte circense enfrenta, o investimento municipal é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento da nossa arte na cidade.

“As gerações passadas não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo. Não tenho dúvida de que essas iniciativas são sementes que vão potencializar a cultura circense”, informa o artista.

Já na categoria 2 “circulação de espetáculos teatrais e circenses”, o edital contempla cinco propostas para espetáculos voltados para o público adulto, e mais cinco para o público infantil, somando um total de 10 selecionados com investimento de R$25 mil cada.

O ator e ativista cultural que tem 40 anos de atuação em Niterói, Leonardo Simões, ressaltou a importância da ação para o setor cultural da cidade.

“Este edital, focado no Teatro e Circo, vem atender nossas demandas específicas, não só para viabilizar a circulação dos espetáculos já produzidos como para estimular a montagem de novos trabalhos. Com a sequência de movimentos como esse, já podemos dizer que existe um mercado começando a se estruturar para os artistas locais. E a população de Niterói reconhece e valoriza cada vez mais esse amplo potencial criativo da nossa cidade e arredores”, disse.

Poderão se inscrever nesta chamada pública – entre outros critérios – pessoas jurídicas (incluindo MEI de pessoa física residente em Niterói), com ou sem fins lucrativos, sediadas no município de Niterói há, pelo menos, um ano, e que apresentem expressamente em seus atos constitutivos finalidade ou atividade de cunho artístico e/ou cultural compatível com o objeto do edital.