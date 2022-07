A via ficará interditada ao trânsito, no trecho compreendido entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a Av. Jornalista Alberto Torres. - Reprodução Google Street View

A via ficará interditada ao trânsito, no trecho compreendido entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a Av. Jornalista Alberto Torres.Reprodução Google Street View

Publicado 05/07/2022 09:44

A Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans) informou que a Av. Ary Parreiras, em Icaraí, na Zona sul de Niterói, ficará interditada ao trânsito, no trecho compreendido entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a Av. Jornalista Alberto Torres, nos dias úteis, entre 06 a 19 de julho, das 10h às 17h, para a realização da obra de retirada da laje do leito do rio que divide a Avenida Ary Parreiras. Será criado desvios para veículos leves e pesados.

Durante o período, será proibido estacionar na Rua Paulo Gustavo, entre as Av. Ary Parreiras e a Rua Comendador Queiroz, na em toda a extensão da Alameda João Batista, Rua Comendador Queiroz e Rua Estado de Israel. Os retornos existentes na Praia de Icaraí em frente aos números 491 e 521 ficarão fechados. A Av. Ary Parreiras terá a mão invertida em uma pista no trecho entre a Rua Ator Paulo Gustavo e a Av. Jornalista Alberto Torres, deixando de operar no sentido Santa Rosa para fluir em direção à Praia.

Desvios - Segundo a Prefeitura, os veículos leves e de passeio deverão acessar a Rua Ator Paulo Gustavo e a Rua Comendador Queiroz para acessar a Praia de Icaraí. De lá, o motorista que desejar retornar para a Praia de Icaraí sentido Estrada da Fróes deverá seguir até a Rua Lopes Trovão, entrar na Rua Tavares de Macedo e após entrar na Rua Gen. Pereira da Silva para cruzar a Praia de Icaraí. Já o motorista que vier pela Praia sentido Fróes, e quiser retornar para o sentido Centro, poderá utilizar o acesso criado ao final da faixa reversível, na altura da Rua Mariz e Barros.

"As linhas de ônibus que acessam a praia de Icaraí pela Av. Ary Parreiras deverão entrar na Rua Jornalista Irineu Marinho e seguir para a Av. Ary Parreiras para acessar a Praia de Icaraí. De lá, os ônibus deverão seguir pela faixa reversível implantada na Av. Jornalista Alberto Torres até a altura da Rua Mariz e Barros, onde poderão retornar a pista sentido Centro", afirmou o Executivo no texto.