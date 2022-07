No dia 29 de julho, o Sebrae, um dos apoiadores do evento, estará realizando uma rodada de negócios na sede da CDL-Niterói. - Reprodução Google

No dia 29 de julho, o Sebrae, um dos apoiadores do evento, estará realizando uma rodada de negócios na sede da CDL-Niterói.Reprodução Google

Publicado 05/07/2022 09:31 | Atualizado 05/07/2022 09:34

O segmento pet cresce consideravelmente no país e não foi afetado durante a pandemia na cidade de Niterói; mantendo-se no cenário econômico de portas abertas atendendo a todas as demandas. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais (Abinpet), no ano de 2017, ele foi posicionado como o segundo maior de todo o mundo, com um faturamento de 19 bilhões.

O Brasil tem a segunda maior população de cães, gatos, aves canárias e ornamentais; resultando em, aproximadamente, 141,6 milhões de animais. São 55,1 milhões de cães, 24,7 milhões de gatos, 19,4 de peixes e 40 milhões de aves. Répteis e pequenos mamíferos contabilizam 2,4 milhões e o contingente pet emprega cerca de 2 milhões de pessoas em todo o país.

Ao pensar em todo esse potencial a Exponitpet vai chega com a promessa de movimentar o mercado de Niterói, com o foco voltado para a venda de produtos e serviços e atração diversificada para o público presente abrangendo cidades vizinhas como São Gonçalo, Maricá, Rio de Janeiro e Região dos Lagos.

Com a realização da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentos de Niterói (Sian Niterói) e a organização e produção da empresa Confiança RH, o evento vai acontecer no sábado (30) e domingo (31/7), das 09h às 19h, no Caminho Niemeyer. O objetivo é criar um ambiente agradável e propício para os visitantes curtirem com seus pets em família.

Dentre as atividades no local, o espaço terá expositores e microempresários da linha pet. A praça de alimentação vai oferecer de hamburguer a cerveja artesanal e as crianças poderão brincar durante o passeio com os personagens vivos; mas o ponto máximo das atrações ficará com o desfile de fantasias pet (devidamente segmentado pelo porte do animal - pequeno, médio e grande). A direção do evento vai realizar o concurso de fantasia pet - na parte da tarde - e cada um deve levar a sua roupa de casa.



Além de palestras apresentando cases de sucesso, veterinários estarão instruindo e alertando sobre doenças como o câncer e conversando sobre prevenções. Voluntários da Cruz Vermelha Brasileira filial Niterói estarão aferindo pressão gratuitamente. A Prefeitura de Niterói participa como apoio apresentando o castramóvel; um ônibus adaptado para realizar castrações gratuitas nos bairros da cidade sendo que não será possível agendar ou obter o serviço no dia da exposição. O veículo estará disponível apenas para visitação guiada onde todos poderão entender como funciona o processo cirúrgico.



Para quem procura adotar um pet, duas ongs estarão apostos para conversar sobre as possibilidades apresentando seus animais disponíveis. O público será: Pessoas Físicas e Jurídicas, famílias, comerciantes, fabricantes, clínicas médicas e animais domésticos.

O número de público estimado por dia é de mil pessoas entre visitantes e expositores.

A entrada é gratuita, mas os organizadores contam com a colaboração dos visitantes com a doação de um quilo de alimento para pet; a ser recebida pela Associação de Cães e Gatos na entrada do Caminho Niemeyer.