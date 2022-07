O programa, executado pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), também ensina sobre o descarte correto de resíduos. - Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

O programa, executado pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), também ensina sobre o descarte correto de resíduos.Divulgação PMN - Foto: Lucas Benevides

Publicado 09/07/2022 08:51

O bairro de Itacoatiara, na Região Oceânica de Niterói, recebe até este domingo (10) a campanha “Recicla Niterói”, que tem o objetivo de orientar a população sobre a importância e funcionamento da coleta seletiva. O programa, executado pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), também ensina sobre o descarte correto de resíduos, respeito ao horário da coleta domiciliar, lixo excedente e reciclagem do óleo de cozinha. A ação vai acontecer próximo ao DPO, em Itacoatiara, das 9h às 13h.

Moradora de Itacoatiara há 40 anos, Cleia Araújo visitou a tenda da Clin nesta sexta-feira (08).

“Sempre separei meus resíduos recicláveis para entregar nos postos de coleta, fiquei feliz em saber através dessa campanha que agora vão pegar na minha porta, sem necessidade de cadastro. Ainda ganhei uma dica muito boa aqui na tenda, que é a de aproveitar a água da louça para lavar os recipientes antes de enviar para coleta. Agora ainda vou economizar água”, disse a dona de casa.

Coleta seletiva – O programa de coleta seletiva da Clin atende toda a cidade de Niterói e consiste em recolher os resíduos sólidos recicláveis (papel, plástico, vidro e metal), dando uma destinação final adequada, sem causar danos ambientais. Os resíduos coletados são doados para cooperativas de catadores, fomentando a rede de trabalho com o fornecimento de material e dando oportunidade para que os cidadãos possam contribuir para a preservação ambiental e a inserção social.

A Companhia de Limpeza de Niterói também trabalha com o sistema de recolhimento seletivo porta a porta que é realizado em toda a cidade de forma setorizada, de acordo com os bairros e demanda de residências cadastradas. O cadastro pode ser feito por telefone ou internet. Depois de feito o cadastro na empresa, através do 0800-367-9100 ou pelo site http://www.clin.rj.gov.br/?a=ouvidoria, o munícipe recebe todas as instruções sobre o processo de separação seletiva dos resíduos, além de material informativo. Os moradores dos bairros São Francisco, Charitas e Itacoatiara não precisam se cadastrar, pois a rota já passa em todas as residências em dias preestabelecidos.

A Clin conta ainda com os postos de entrega voluntária, distribuídos em vários bairros da cidade, em pontos estratégicos, permitindo que aqueles não cadastrados também participem do projeto.

· Cafubá: Avenida Raul de Oliveira Rodrigues (Antiga Avenida 7, Quadra 172 – Lot. Cafubá), s/nº, Piratininga (dentro do 9º Distrito);

· Horto do Barreto: Rua Dr. Luiz Palmier, s/nº (dentro do Horto do Barreto);

· Horto do Fonseca: Alameda São Boaventura, no 770 (dentro do Horto do Fonseca);

· Icaraí: Rua Jornalista Irineu Marinho, 466, Icaraí (em frente ao 4º Distrito da empresa)

· Ilha da Conceição: Rua Jornalista Sardo Filho esquina com Rua Mario Neves (dentro do CSU da Ilha da Conceição);

· Itaipu: Rua O, s/nº – Campo Belo - Itaipu (ao lado da estação de esgoto);

· Largo da Batalha: Rua Leonor da Glória, s/nº, Pendotiba (dentro do 7º Distrito);

· Santa Bárbara: Rua Doutor Luiz Felipe de Moraes Lamego, 490, Santa Bárbara (dentro do 12º Distrito da Clin).