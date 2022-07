O trailer sanitário com oito cabines foi aprovado por 99% das pessoas. - Divulgação

Publicado 07/07/2022 15:35

O trailer sanitário com oito cabines (incluindo 1 para pessoas com deficiência), que foi instalado de 11 a 19 de junho, na Praia de Itacoatiara, foi aprovado por 99% das pessoas que responderam a um questionário online se manifestando pela continuidade do serviço e 98,2% de que o trailer deveria ser expandido para outras praias.

Equipado com fraldário e com equipe de limpeza e manutenção diária, o serviço gratuito com os trailers sanitários, ficou disponível de quinta a domingo, das 10h às 17h, atendendo uma média de 385 pessoas por dia e, nos finais de semana a média subiu para 540 utilizações diárias.

Segundo a Prefeitura, durante os nove dias de operação, o trailer contribuiu, sobretudo, com a preservação do meio ambiente de forma consciente e sustentável. Foram coletados materiais como fraldas e absorventes, evitando assim o seu descarte de forma incorreta, na areia, restinga, no mar, calçadas e vias públicas da região.

A maioria das pessoas (72,6%) que respondeu a pesquisa de satisfação, através do questionário online, é de Niterói. Moradores de cidades vizinhas como Rio de Janeiro, Maricá e São Gonçalo também responderam. De outros estados, moradores de São Paulo e Belo Horizonte também se manifestaram.

O trailer foi aprovado por 58,7% das mulheres e 41,3% dos homens. Os moradores apresentaram várias sugestões: como no verão prolongar até mais tarde, vigilância no local e no dia a dia funcionar até 19h. “Simplesmente maravilhoso! Amei a ideia e super organizado”, disse uma moradora.

Mesma opinião de outros visitantes: “Sou moradora e adorei” A menina da limpeza muito caprichosa”, “Fiquei satisfeito com este serviço oferecido pela Prefeitura”, “Bem melhor que os químicos”, “É muito importante para quem faz caminhadas, exercícios, principalmente para os idosos”, “Crianças e famílias inteiras precisam desse serviço. A restinga não pode ser usada para as pessoas fazerem suas necessidades”. Foram alguns dos depoimentos dos frequentadores da praia que se manifestaram positivamente sobre a instalação do trailer.

Para o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), Paulo Novaes, essa é uma fase de experiência que precisa ser amadurecida por todos os órgãos envolvidos. "Há uma necessidade de que todas as praias tenham banheiros que atendam os moradores, visitantes e turistas. Temos certeza de que vamos avançar com este serviço como já estamos fazendo nos eventos”, destacou Novaes.

Ele destacou que a iniciativa é da Prefeitura de Niterói, através da Neltur, Administração Regional da Região Oceânica e da Gestão de Orlas.