O prefeito de Niterói, Axel Grael, apontou a iniciativa como fundamental. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 07/07/2022 08:39

O prefeito de Niterói assinou, na quarta-feira (06), um convênio com a Fundação do Câncer para apoio no desenvolvimento do Programa Niterói Vencendo o Câncer. De acordo com as informações, as medidas fazem parte da expansão do Programa Niterói Mulher, da Secretaria Municipal de Saúde, lançado em outubro de 2021, e tem como objetivo desenvolver um conjunto de ações integradas para o enfrentamento do câncer no município.

O chefe do Executivo niteroiense apontou a iniciativa como fundamental para o município, principalmente considerando que a descoberta do câncer é um momento difícil para o paciente e familiares.

“Niterói tem um perfil populacional com grande número de idosos, que são mais susceptíveis ao câncer, e poder oferecer serviços de investimento na prevenção e atendimento de forma humanizada é muito importante. Com a implantação do Programa será possível prevenir o câncer, oferecer diagnóstico precoce e tratamento oportuno para a população”, afirmou Grael.

Segundo a Prefeitura, o projeto possui três eixos: a construção do Plano Municipal de Atenção Oncológica, a implantação do Registro Municipal de Câncer e a implantação do Projeto Navegadoras. O objetivo é planejar, implantar e acompanhar as ações de diagnóstico e tratamento, para otimizar a assistência ao paciente com câncer de mama, colo de útero, próstata, reto e pulmão.

"Os casos de câncer identificados em Niterói serão registrados e haverá uma busca ativa para saber se estes estão sendo assistidos e em qual fase do tratamento se encontram. Com a implantação do Projeto Navegadoras, os pacientes diagnosticados com câncer terão apoio e condução de um profissional de saúde em todas as etapas do tratamento na Rede de Atenção à Saúde", afirmou o poder público no texto.

O secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira, falou da importância do projeto.

“Com a implantação, em outubro, do Programa Niterói Mulher e início das cirurgias no Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino, o município zerou a fila de espera de pacientes com câncer de mama que estavam na regulação. Neste momento, a partir do convênio com a Fundação do Câncer, vamos expandir as ações e organizar uma rede de cuidados, que garanta a promoção à saúde, tratamento e reabilitação dos pacientes com câncer, dando o suporte necessário e possibilitando o aumento da qualidade e sobrevida de cada um deles”, afirmou o secretário municipal de Saúde.

O consultor, médico e epidemiologista da Fundação do Câncer, Alfredo Scaff, falou sobre a importância da medida:

“O câncer é uma doença com importante impacto social no mundo todo. Com o convênio será possível organizar ações de enfrentamento à doença em Niterói, possibilitando medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença”, declara.

Também esteve presente o diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni.

Niterói Mulher - De acordo com a Prefeitura, o programa foi lançado em outubro de 2021 e é uma estratégia de controle e acompanhamento do câncer de mama e colo de útero. "O objetivo é diagnosticar precocemente casos de câncer e iniciar o tratamento em menos de 60 dias, diminuindo, assim, os riscos de complicações e mortalidade", afirmou o Executivo em nota.

Conforme os dados, em março, o município ampliou a oferta de cirurgias de câncer de mama e colo de útero ao iniciar os procedimentos no Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino. No mês seguinte, a secretaria iniciou o encaminhamento das pacientes para tratamento com radioterapia ou quimioterapia.



Por orientação da Prefeitura, o morador ou moradora de Niterói devem procurar sua Unidade de Saúde de referência, para avaliação, solicitação do exame de mamografia e realização de preventivo.