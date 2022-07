O prefeito de Niterói, Axel Grael, o ex-prefeito Rodrigo Neves e o vereador Jhonatan Anjos, visitaram a exposição. - Divulgação

Publicado 06/07/2022 08:22

A Câmara de Vereadores de Niterói realizou, na última terça-feira (5/7), uma Sessão Solene em comemoração aos 100 anos de nascimento de Leonel de Moura Brizola. Estiveram presentes o ex-prefeito Rodrigo Neves, que é o vice-presidente estadual do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e pré-candidato a governador, a deputada estadual Martha Rocha, o prefeito de Niterói, Axel Grael, além de vereadores do sigla e representantes de diversos setores da cidade.

Na ocasião, as autoridades visitaram a exposição “100 anos de Brizola”, que ficará no Hall de Entrada da Câmara Municipal até o dia 30 de julho.



"Prefeito, deputado e único político a governar dois estados brasileiros, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, Brizola dedicou-se ao combate à desigualdade social, lutou pela Legalidade, enfrentou batalhas pela reforma agrária, valorizou a educação pública construindo mais de sete mil escolas e revolucionou as escolas em horário integral no país com os mais de 500 Cieps", afirmou em sua justificava o vereador Jhonatan Anjos, responsável pela homenagem.

O pedetista destacou que Brizola foi um dos maiores líderes trabalhista que o Brasil já teve. "Nos faz muita falta nos tempos atuais, principalmente no enfrentamento aos constantes ataques que nosso país sofre e na defesa pela democracia. Celebrar os 100 anos desse ícone político é sinalizar para um futuro no qual a Educação e os princípios trabalhistas sejam, de novo, prioridade", ressaltou Anjos.

O vereador disse que discutir Brizola é falar sobre ideais sem os quais é impossível construir uma sociedade melhor. Minha vida política é inspirada por tudo o que Brizola fez. "Fui aluno do Ciep Anísio Teixeira e sou fruto de uma educação pública, integral e de qualidade. Vejo nesta Educação um norte para a transformação social e a possibilidade de mudança do sistema vigente”, destacou o parlamentar.