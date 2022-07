Quem for até a tenda e levar o resíduo reciclável ou óleo de cozinha usado ganhará uma muda de planta produzida no viveiro da Clin. - Divulgação Clin

Publicado 05/07/2022 09:12

A Prefeitura de Niterói vai iniciar a campanha “Recicla Niterói”, que tem o objetivo de orientar a população sobre a importância e funcionamento da coleta seletiva. O programa, executado pela Companhia de Limpeza de Niterói (Clin), também ensina sobre o descarte correto de resíduos, respeito ao horário da coleta domiciliar, lixo excedente e reciclagem do óleo de cozinha, volta a acontecer na cidade.

No final desta semana, de sexta (8) a domingo (10), a ação vai acontecer próximo ao Destacamento de Polícia Ostensivo (DPO), em Itacoatiara, das 9h às 13h. Durante a atividade, quem for até a tenda e levar o resíduo reciclável ou óleo de cozinha usado ganhará uma muda de planta produzida no viveiro da Clin.





O programa de coleta seletiva da empresa atende toda a cidade de Niterói e consiste em recolher os resíduos sólidos recicláveis (papel, plástico, vidro e metal), dando uma destinação final adequada, sem causar danos ambientais. "Os resíduos coletados são doados para cooperativas de catadores, fomentando a rede de trabalho com o fornecimento de material e dando oportunidade para que os cidadãos possam contribuir para a preservação ambiental e a inserção social", afirmou o poder público no texto.





De acordo com as informações, a Companhia de Limpeza de Niterói também trabalha com o sistema de recolhimento seletivo porta a porta que é realizado em toda a cidade de forma setorizada, de acordo com os bairros e demanda de residências cadastradas. "O cadastro pode ser feito por telefone ou internet. Depois de feito o cadastro na empresa, através do 0800-367-9100 ou pelo site http://www.clin.rj.gov.br/?a=ouvidoria, o munícipe recebe todas as instruções sobre o processo de separação seletiva dos resíduos, além de material informativo. Os moradores dos bairros São Francisco, Charitas e Itacoatiara não precisam se cadastrar, pois a rota já passa em todas as residências em dias preestabelecidos", destacou o Executivo na nota.





Segundo a Prefeitura de Niterói, a Clin conta ainda com os postos de entrega voluntária, distribuídos em vários bairros da cidade, em pontos estratégicos, permitindo que aqueles não cadastrados também participem do projeto. São eles:



· Cafubá: Avenida Raul de Oliveira Rodrigues (Antiga Avenida 7, Quadra 172 – Lot. Cafubá), s/nº, Piratininga (dentro do 9º Distrito da Clin);



· Horto do Barreto: Rua Dr. Luiz Palmier, s/nº (dentro do Horto do Barreto);



· Horto do Fonseca: Alameda São Boaventura, no 770 (dentro do Horto do Fonseca);



· Icaraí: Rua Jornalista Irineu Marinho, 466, Icaraí (em frente ao 4º Distrito da Clin);



· Ilha da Conceição: Rua Jornalista Sardo Filho esquina com Rua Mario Neves (dentro do CSU da Ilha da Conceição);



· Itaipu: Rua O, s/nº – Campo Belo -Itaipú (ao lado da estação de esgoto);



· Largo da Batalha: Rua Leonor da Glória, s/nº, Pendotiba (dentro do 7º Distrito da Clin);



· Santa Bárbara: Rua Doutor Luiz Felipe de Moraes Lamego, 490, Santa Bárbara (dentro do 12º Distrito da Clin).