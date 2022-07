O prefeito Axel Grael lembrou que a moeda social Arariboia substituiu o programa emergencial Renda Básica Temporária. - Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

O prefeito Axel Grael lembrou que a moeda social Arariboia substituiu o programa emergencial Renda Básica Temporária.Divulgação PMN - Foto: Luciana Carneiro

Publicado 04/07/2022 09:31

O prefeito de Niterói, Axel Grael, participou, na última sexta-feira (1), no Parque Lage, Zona Sul do Rio, do NFT.Rio, um evento internacional sobre criptomoedas e ativos digitais. O prefeito esteve presente no painel sobre “Cidades Inteligentes”, a convite de Bob Burnquist, um dos maiores nomes do skate brasileiro e mundial, e entusiasta da moeda social Arariboia, tema abordado por Axel Grael na apresentação que reuniu jovens de diversos locais.

Axel Grael lembrou que a moeda social Arariboia substituiu o programa emergencial Renda Básica Temporária, criado durante a pandemia para garantir o sustento das famílias mais vulneráveis. ele destacou que a moeda social se tornou uma importante ação na retomada econômica da cidade, e que, hoje, é fundamental na vida de 31 mil famílias beneficiadas pelo programa.

O chefe do Executivo reforçou que a moeda Arariboia é uma política pública consistente e que gera resultado para quem recebe o benefício com o cartão do programa, e para pequenos empreendedores e comerciantes da cidade. O prefeito também destacou que o objetivo é ampliar o uso da moeda social na cidade.

“O próximo passo é adotarmos a moeda Arariboia o máximo possível nas nossas políticas públicas. Quanto mais a Arariboia circular, mais resultados positivos para a nossa economia”, afirmou Grael.

"A moeda social Arariboia tem hoje um investimento de R$ 135 milhões por ano. São 4.500 estabelecimentos comerciais cadastrados, já foram realizadas 730 mil transações em Arariboia de janeiro até junho, e cerca de R$ 50 milhões de compras desde a implantação da moeda", afirmou a Prefeitura no texto.

“Niterói é uma cidade com muitas iniciativas importantes. Estive recentemente participando do Itacoatiara Pro 2022, que foi um grande evento, e pude conhecer um pouco mais e perceber que a moeda social é mais uma ação inovadora de Niterói”, disse Bob Burnquist.

O secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, salientou que a apresentação feita pelo prefeito Axel Grael sobre a moeda social Arariboia no NFT.Rio é um reconhecimento desta política pública que beneficia diretamente 100 mil pessoas em Niterói.

“Tanto as famílias beneficiadas com a implantação da moeda social como os comerciantes que aceitam a Arariboia já estão familiarizados com o sistema. A ideia é que a gente faça, a médio prazo, um processo de migração gradativa dos benefícios sociais de Niterói para o sistema Arariboia”, disse Elton Teixeira.