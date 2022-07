O espetáculo discute de forma bem humorada a maneira como as redes de imagens aprisionam todos nós nas bolhas da vida virtual. - Divulgação

Publicado 01/07/2022 12:03 | Atualizado 01/07/2022 12:10

Quer um programa maneiro para fazer na Zona Sul de Niterói, mais exatamente no belo bairro São Francisco? A Scuola Di Cultura vai receber em todos os fim de semanas do mês de julho a peça teatral ''Bolhado''. O espetáculo traz uma reflexão sobre como os jogos de espelhos das redes sociais determinam nossa forma de estar no mundo. A peça ficará em cartaz nos domingos entre os dias 03, 10, 17, 24 e 31, às 19h. O espaço fica na Av. Pres. Roosevelt, número 1063, em São Francisco, Niterói.



"O espetáculo discute de forma bem humorada a maneira como as redes de imagens aprisionam todos nós nas bolhas da vida virtual. Em ''Bolhado'', há um preço a ser pago por isso", afirmou os organizadores no texto. O espetáculo é dirigido por Marcos Acher e estrelado por Gustavo Chermont, que explicou de onde veio a ideia de montar a peça.



''Em 2018 um ônibus arremessou meu carro contra um poste quando eu saía da minha garagem. O trânsito estava parado, o motorista provavelmente estava ao celular, pois as câmeras de segurança mostraram que houve muito tempo para ele parar e não parou. O carro acabou, não houve feridos. Mas, desde esse episódio, passei a estar mais atento à presença impositiva do virtual na minha vida. Fui registrando momentos de humor involuntário e tragicômicos em mim e nos meus amigos pela necessidade de estar online'', relata Gustavo.

O ingresso na inteira custa R$ 40,00 e meia custa R$ 20,00, através do ingresso solidário com a doação de 1kg de alimento.