A ação acontece no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Cafubá. - Divulgação

A ação acontece no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Cafubá. Divulgação

Publicado 01/07/2022 08:54

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária da cidade de Niterói vai realizar nos próximos dias mais um mutirão para cadastrar as famílias no Cadastro Único. Desta vez, a ação vai acontecer no Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Cafubá, localizado na Rua Deputado José Luiz Ertal, número, 320.