As equipes já identificaram aproximadamente 12 pessoas que ficam pela área constantemente. - Divulgação PMN - Foto: Douglas Macedo

Publicado 30/06/2022 09:07

A Prefeitura de Niterói realizou, nesta quarta-feira (29), uma ação no entorno do novo Mercado Municipal. Equipes da abordagem social da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) vem, sistematicamente, visitando o local com assistentes sociais e técnicos com o objetivo de oferecer acolhida e os serviços socioassistenciais à população vulnerável que fica por aquela região.

De acordo com o secretário municipal de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, essa ação vem sendo realizada de forma sistemática no local. Ele destaca que a Secretaria atua de forma ininterrupta nas ações de abordagem social especializada.

“Nossas equipes realizam rondas preventivas com regularidade na região, assim como em outros bairros da cidade. Os técnicos da abordagem social fazem o cadastro para os benefícios socioassistenciais, verificam a necessidade de segunda via de documentação e também ofertam o acolhimento institucional. Essa é uma ação rotineira da equipe”, explica o secretário.

As equipes já identificaram aproximadamente 12 pessoas que ficam pela área constantemente. A SMASES trabalha na sensibilização e convencimento da população em situação de vulnerabilidade social. É importante ressaltar que a legislação brasileira não permite o acolhimento compulsório. A pessoa precisa querer e aceitar ir para um dos equipamentos oferecidos pelo governo municipal.

Ações integradas – O trabalho realizado nesta quarta-feira integra uma série de ações que a Prefeitura de Niterói iniciou com a participação de diferentes órgãos públicos, tendo como objetivo reordenar e reurbanizar a área pública do entorno do Mercado Municipal. Para isso, estão sendo realizadas diversas reuniões com representantes de todos os setores envolvidos nas ações.

O plano integrado conta com a participação de representantes das secretarias municipais de Obras, Urbanismo, Assistência Social, Saúde, Habitação, Desenvolvimento Econômico, Ordem Pública, Conservação e Serviços Públicos, NitTrans, Clin, Emusa, além das polícias Civil e Militar.