WhatsApp da Fazenda de Niterói atende pelo número (21) 2621-2400. - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

WhatsApp da Fazenda de Niterói atende pelo número (21) 2621-2400.Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/06/2022 09:10

A partir de hoje, (quarta-feira, 29), a Secretaria Municipal de Fazenda de Niterói (SMF) coloca à disposição da população um novo canal de atendimento para a cobrança administrativa. O contribuinte deverá salvar na agenda telefônica o número (21) 2621-2400 e realizar o contato por meio do aplicativo de conversa WhatsApp.

“A princípio, esse canal será exclusivo para os assuntos relacionados à cobrança administrativa, envolvendo o parcelamento de débitos e as guias de pagamento de tributos e taxas. Dessa forma, o contribuinte que celebrou um acordo de parcelamento de IPTU, poderá solicitar, por exemplo, a segunda via da guia de pagamento”, explicou a diretora do Departamento de Administração Tributária da SMF, Isabella Perez.

A Secretaria Municipal de Fazenda segue em constante processo de modernização, para disponibilizar cada vez mais opções de serviços por meio dos canais digitais e facilitar a vida do cidadão que busca os serviços do órgão.

O atendimento por meio do aplicativo de conversa seguirá o mesmo horário da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), de segunda a sexta das 9h às 16h. Para os contribuintes que desejam realizar outros serviços da SMF, basta acessar o Portal de Serviços da Prefeitura (https://servicos.niteroi.rj.gov.br/) que atualmente disponibiliza 51 serviços da Secretaria de Fazenda.