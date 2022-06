Axel Schmidt Grael, prefeito de Niterói, (ao fundo) recebeu o prêmio na categoria Cidade Empreendedora. - Divulgação Sebrae - Foto: Andre Cyriaco

Publicado 28/06/2022 09:59 | Atualizado 28/06/2022 10:04

Cidade de destaque no contexto nacional Niterói recebeu, através do prefeito Axel Schmidt Grael, o prêmio na categoria Cidade Empreendedora – Região Sudeste, com o projeto: ´Niterói Empreendedora: Uma Cidade de Oportunidades’. A ação faz parte da participação das micro e pequenas empresas na recuperação econômica dos municípios que fez gerar iniciativas dos chefes do Executivos para promover os pequenos negócios.

“Niterói é uma cidade com tradição empreendedora e isso é importante. Somos um governo de continuidade e isso faz diferença pra este resultado”, comentou o Grael. Segundo as informações, um número recorde de projetos voltados ao estímulo das Micros, Pequenas Empresas (MPEs) foi desenvolvido pelos gestores em 2021 e analisado pelo Sebrae.

A etapa nacional da 11ª edição do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor acontece hoje (terça-feira, 28), em Brasília. Foram 1.645 projetos inscritos voltados para desburocratizar processos, ampliar as compras públicas junto aos pequenos fornecedores locais e facilitar o acesso dos pequenos empresários ao uso da tecnologia.



O prêmio Sebrae reconhece o trabalho dos prefeitos que têm os pequenos negócios como aliados para a geração de emprego, renda, inovação e para impulsionar a economia do país. “São ações do Sebrae que elevam muito a percepção e a visão do desenvolvimento municipal, trazendo a transformação e o entusiasmo necessários para dar uma vida nova às cidades brasileiras”, afirmou o presidente do Sebrae, Carlos Melles.



Prefeitos dos quatro estados da região Sudeste inscreveram 519 projetos, com o total de 511 habilitados para a disputa nas oito categorias do Prêmio. Sete gestores municipais do Rio de Janeiro receberam o título em nível estadual e vão concorrer ao prêmio em nível nacional, em oito categorias: Sala do Empreendedor; Marketing Territorial e Setores Econômicos; Inovação e Sustentabilidade; Desburocratização; Empreendedorismo na Escola; Cidade Empreendedora - Região Sudeste; Governança Regional e Cooperação Intermunicipal; e Compras Governamentais.



Dos sete municípios premiados ainda pelo Sebrae Rio, seis são do interior do Estado: Macuco; Teresópolis; São José do Vale do Rio Preto; Paty do Alferes; Cordeiro; e Vassouras.



O diretor-superintendente do Sebrae Rio, Antonio Alvarenga, salientou a importância de investir em políticas públicas para os pequenos negócios. “Os micro e pequenos negócios fazem o desenvolvimento econômico e social acontecer. São as prefeituras que, por meio de políticas públicas, fomentam esse setor e são responsáveis diretamente pela transformação do nosso estado. Que possamos trabalhar de mãos dadas para melhorar as condições das pequenas empresas que movimentam a economia e geram empregabilidade”, disse.



"O total de inscritos nessa edição foi recorde desde quando a premiação foi criada, mostrando a força do segmento dos micro e pequenos negócios - responsáveis por 76% dos empregos formais criados no país nos primeiros quatro meses do ano", afirmou o Sebrae no texto.