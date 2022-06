A equipe Rosas Va'a, do Hei Hei Va'a Team Mirage, de Niterói, vai disputar a prova dos 10km. - Divulgação

A equipe Rosas Va'a, do Hei Hei Va'a Team Mirage, de Niterói, vai disputar a prova dos 10km.Divulgação

Publicado 27/06/2022 09:51 | Atualizado 27/06/2022 09:52

A primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, que vai ser realizada entre os dias sábado (2) e domingo (3), na Praia de São Francisco, na Zona Sul de Niterói, nem aconteceu, mas já é um exemplo de superação. É que o evento, quem tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Niterói, terá a presença de mulheres que fazem tratamento ou estão de alta por conta do câncer e que possuem projetos de incentivo voltados para a saúde, através da equipe Rosas Va'a e o projeto Brio.

Segundo as informações, a equipe Rosas Va'a, do Hei Hei Va'a Team Mirage, de Niterói, vai disputar a prova dos 10km e terá o time completo de seis atletas para a canoa OC6. O projeto nasceu com Anna Amorim que que tinha um câncer de mama. Incentivada por sua irmã, que era remadora, ela procurou seu médico para fazer um esporte e a canoa havaiana foi a mais indicada:

"Nisso de boca em boca começaram a aparecer outras histórias de pessoas com problemas da doença. Achava que elas queriam só remar, elas começaram a competir", contou Letícia Mendez, que teve um melanoma e que é a treinadora da equipe de sete atletas, seis delas que vem tratando e estão de alta por diversos tipos da doença.



"Depois de um ano remando elas me falaram que queriam competir, falei vamos embora, vamos treinar e participar das competições. Da primeira vez que competimos em um Super Paddle, nem esperávamos completar os 6km o público veio para perto da beira, batendo palma, nós ficamos todas arrepiadas, a partir daí a Prefeitura de Niterói (através da Secretaria de Esportes e Lazer) começou a nos ajudar com as inscrições, com coletes (Canoe), uniforme (Imua) e formamos uma equipe de sete A maioria tinha depressão, não tinha vontade de viver e a canoa mudou a vida delas. Cada vez mais queremos dar visibilidade para que mais com o mesmo problema venham remar", destacou Mendez que conduz a equipe há cerca de dois anos.

Ela cresceu tanto que hoje já possui apoios de nutricionista, psicólogo e médico, além de dois outros treinadores, Heraldo Carvalho e Paulo Veloso. O Rosas Va'a tem o apoio também do Progetto Engenharia. Além de Letícia e Amorim, a equipe é composta por Flávia Bichara, Simone Mattos , Amarilis Xisto, Deise Oliveira e Jane Vivas.



Mesmo caso de Cris Berton, que terminou tratamento no hospital em outubro do ano passado para um câncer de mama e também irá disputar o Estadual de Maratona na OC6 na categoria Estreante Feminina pela equipe HOA Aloha na distância 10km. Através do esporte ela conseguiu ter alta e hoje faz uso de medicação controlada em casa. Sua mãe também tem a doença, assim como seu marido que está controlado após câncer na próstata onde teve metástase para os ossos. A partir de sua dificuldade, ela resolveu ajudar os demais criando o projeto Brio com base em Charitas, em Niterói, o Brio Kids, visando a inclusão de crianças com comorbidades e problemas de saúde juntamente com o Keiki Kids.



"O projeto nasceu mediante minha recuperação vir por conta da canoa havaiana. Eu saía da água e ia para o tratamento. Minha mãe está com câncer, na minha última semana de quimioterapia meu marido foi diagnosticado de inicial a próstata e com metástase nos ossosa, mas hoje está controlado", afirmou Berton.