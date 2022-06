Ideia da Prefeitura de Niterói é ampliar os espaços para comércio dos produtos. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 24/06/2022 09:41

A Zona Norte de Niterói vai ganhar uma feira do Circuito Arariboia que, a partir deste sábado (25), passa a acontecer semanalmente no Parque Palmir Silva (Horto do Barreto). Esse é mais um espaço aberto pela Prefeitura de Niterói para os produtores da economia solidária comercializarem seus produtos. Agora, os niteroienses contam com feiras em Icaraí, Centro, Ingá, Itaipu e no Barreto, somando sete espaços em diferentes regiões da cidade, que eram quatro até o início do ano. A feira do Horto vai acontecer todos os sábados, das 7h às 15h.

O Circuito Arariboia é gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária (SMASES) com cogestão do Fórum de Economia Solidária de Niterói. O secretário da pasta, Elton Teixeira, explicou a importância de ampliar os espaços de comercialização na cidade.

"Estamos ampliando os espaços para comércio dos produtos. Essa é uma das maiores demandas dos produtores locais. Nossa gestão quer garantir que eles tenham seu direito à venda de suas produções e fomentar a economia solidária em Niterói", destaca o secretário.

O Circuito Arariboia acontece em dias e regiões diferentes da cidade, da Zona Norte à Região Oceânica. São diversas barracas com produtos artesanais, trabalhos manuais, produtos orgânicos e arte popular que inclui artesanato, frutas, verduras e legumes da agricultura familiar, gastronomia artesanal e outros produtos que respeitam a produção local, o meio ambiente, a sustentabilidade e o comércio justo. As atividades acontecem de quarta a sábado.

O subsecretário de Economia Solidária, Maicon Carlos, reforça a importância da economia solidária como alternativa de geração de renda.

“Niterói vem priorizando ações voltadas para a economia solidária. As feiras do Circuito Arariboia representam uma alternativa para a geração de renda e a inclusão social. Em 2022, quase dobramos o número de feiras na cidade com o objetivo de incentivar o comércio justo e o consumo solidário”, conta Maicon.

O Circuito Arariboia de Economia Solidária foi estabelecido como uma das ações da Política Municipal de Economia Solidária, Lei 3.473 de janeiro de 2020. Para conhecer melhor o movimento de economia solidária na cidade, acesse: https://www.ecosolniteroi.org.

Quartas-feiras: A feira do Ingá fica na Praça César Tinoco, no Ingá, e acontece às quartas, das 8h às 14h.

Quintas-feiras: No Centro, a feira funciona ao lado do Terminal João Goulart, na Avenida Visconde do Rio Branco. A feira acontece de forma quinzenal, às quintas-feiras, e a próxima acontece no dia 23 de junho, das 7h às 18h.

Sextas-feiras: Na Praça das Águas, no início da Av. Amaral Peixoto, funciona de forma alternada às sextas, das 8h às 14h, e a próxima é no dia 8 de julho. Já a feira da Praça Dom Navarro, na Ary Parreiras (Icaraí), acontece das 8h às 16h.

Sábados: Neste dia, o Circuito acontece em três locais: em Icaraí, no Barreto e Itaipu. A feira do Campo de São Bento começa às 8h e vai até às 14h, e acontece quinzenalmente, com encontro marcado neste sábado (25). No Barreto, a feira acontece dentro do Parque Palmir Silva (Horto do Barreto), R. Dr Luiz Palmier s/nº, das 7h às 15h. Já na Região Oceânica, o espaço fica na Praça das Amendoeiras, próximo ao ponto final do ônibus 38, das 8h às 18h.