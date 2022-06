O secretário das Culturas, Alexandre Santini, prevê uma formação de agentes culturais nos territórios e comunidades com a oportunidade. - Divulgação

Publicado 23/06/2022 10:27

A Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal das Culturas, está com inscrições abertas para as oficinas do Brotaí-Cultura é um Direito. No total, serão 20 oficinas gratuitas, distribuídas por todas as regiões da cidade, com uma oferta de 600 vagas ao todo, para todas as idades. Entre as opções, estão aulas de percussão, hip-hop, capoeira, teatro e fotografia, entre outras.

“O Brotaí é a ação mais capilarizada da política de base comunitária, porque prevê uma formação de agentes culturais nos territórios e comunidades para a composição de novos coletivos culturais”, destacou o secretário das Culturas, Alexandre Santini. “É a cultura de base comunitária sendo estimulada, fechando o tripé da Política Municipal de Cultura Viva de Niterói, formado pelos Pontos e Pontões de Cultura, Cultura e Território, e Rede Cultura Comunitária, com as oficinas do Brotaí.”

Além disso, Santini ressaltou a importância da descentralização dos projetos e ações de cultura “As oficinas do Brotaí vão acontecer em diversas comunidades, de ponta a ponta da cidade, rompendo a barreira do eixo centro-sul e garantindo o direito à cultura para todas as pessoas, de todas as regiões. São oficinas que vão formar novos agentes culturais.”

Podem participar moradores de Niterói de todas as idades. Cada região tem uma temática específica, definida após mais de 20 reuniões nas comunidades, ouvindo cerca de 500 moradores. As inscrições serão feitas online, através de formulário específico, disponível no portal: https://culturaeumdireito.niteroi.rj.gov.br/inscricao-oficinas-brotai

Sobre o Brotaí - Cultura é um Direito:

O programa é orientado pelos princípios de promoção da diversidade, autonomia, protagonismo social, cidadania e promoção dos direitos culturais, contribuindo para a redução da desigualdade social, étnico-racial e de gênero no acesso às políticas públicas de apoio e fomento ao setor artístico-cultural.

Além disso, a ação visa garantir o desenvolvimento e o fortalecimento das expressões culturais nos diferentes territórios da cidade, descentralizando e democratizando o acesso aos recursos públicos.