A NitTrans irá interditar parcialmente algumas vias no Centro. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

A NitTrans irá interditar parcialmente algumas vias no Centro.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 22/06/2022 15:29

A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Transporte e Trânsito (Nittrans), vai preparar um esquema especial para circulação de veículos no Centro da cidade, a fim de apoiar a tradicional procissão em comemoração ao dia do santo padroeiro do município, São João Batista, que ocorrerá na sexta-feira (24), entre as 17h e 19h.

A procissão começará na Catedral Metropolitana de São João Batista, na Praça Dom Pedro II, e seguirá pelas ruas Barão do Amazonas, Coronel Gomes Machado, Evaristo da Veiga, Avenida Ernani do Amaral Peixoto, Visconde de Sepetiba e São João, retornando à Catedral. Uma faixa de rolamento de cada via será interditada durante a passagem da procissão. A NitTrans irá disponibilizar quatro operadores e dois veículos de patrulha de trânsito para atuar no evento.

Já a festa na Catedral, em comemoração ao santo padroeiro de Niterói, será realizada entre os dias 23 e 25 de junho. Na quinta-feira (23) e no sábado (25), das 17h às 24h. Já na sexta-feira (24), das 08h às 24h. Os festejos ocorrem no pátio da Catedral Metropolitana de São João Batista, sem interdição de vias.