Em curta temporada, apresentações acontecem nesta quinta (23) e sexta (24/6) no Teatro Popular. Divulgação PMN

Publicado 21/06/2022 11:40

O espetáculo de dança “Coexistir”, dirigido por José Inácio Rodrigues, vai acontecer em duas únicas apresentações, nesta quinta-feira (23) e sexta-feira (24/6), no Teatro Popular Oscar Niemeyer, no Centro de Niterói. O elenco é formado por alunos e professores do Lua Estúdio de Artes e artistas independentes de Niterói. A realização é da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) e da Fundação de Arte de Niterói (FAN).



Segundo as informações, a peça surgiu do desejo de comemorar a inauguração do Lua Estúdio Artes. "E para essa ocasião foi desenvolvida uma história que mostra como foram para os artistas os últimos dois anos em meio à maior pandemia em um século – e como eles sobreviveram com a arte", afirmou os organizadores no texto.





Na sinopse, uma mulher, cansada de viajar por vários meses, decide voltar para a sua casa. Isso é um problema pelo fato dela não se lembrar do local de sua casa e também não ter nenhum conhecido para perguntar.

Então ela parte numa jornada percebendo cada vez mais que não se lembra muito bem de sua vida antes da viagem, ao mesmo tempo em que sente nostalgia por velhos hábitos que tinha ou lugares que já passou, sentindo todos os sentimentos possíveis. E como ela, sendo artista, sobreviveu a toda essa nostalgia e sentimentos lidando com a arte como a sua maior salvação.