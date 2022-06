Segundo o prefeito de Niterói, Axel Grael, ao lado do prefeito de Nazaré, Walter Chicharro, as duas cidades têm muito a ganhar com esta parceria. - Divulgação PMN - Foto: Vitor Estrelinha

Segundo o prefeito de Niterói, Axel Grael, ao lado do prefeito de Nazaré, Walter Chicharro, as duas cidades têm muito a ganhar com esta parceria.Divulgação PMN - Foto: Vitor Estrelinha

Publicado 20/06/2022 15:17

Os prefeitos de Niterói, Axel Grael, e Walter Chicharro, de Nazaré, se encontraram nesta segunda-feira (20/06) na cidade portuguesa para iniciar a elaboração de um plano de trabalho conjunto nas áreas de pesca, esporte e turismo. Axel Grael, que está em Portugal em busca de investimentos para alavancar a retomada econômica da cidade, também visitou o terminal pesqueiro da cidade, que é mundialmente conhecida pelas ondas gigantes.

"Niterói e Nazaré têm em comum a vocação para a pesca, turismo e prática esportiva, sobretudo, no que diz respeito ao surfe e ao bodyboard. Eles têm as ondas gigantes na Praia do Norte, onde atletas niteroienses já tiveram boas performances, e nós temos as poderosas ondas de Itacoatiara e da Laje do Shock, que também atraem os principais surfistas do mundo. As duas cidades têm muito a ganhar com esta parceria", ressalta o prefeito que também falou sobre o sucesso do Itacoatoara Pro: "Este evento durante todo o mês de junho é a prova na nossa vocação e do quanto estas atividades são importantes para diferentes setores".

Acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Luiz Paulino Moreira Leite, do subsecretário Igor Baldez, e da secretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo, Axel Grael também visitou o terminal pesqueiro do município e uma indústria de processamento de pescado.

"A dragagem do Canal de São Lourenço beneficiará não apenas a indústria naval. Com a obra que a Prefeitura de Niterói está tirando do papel será possível colocar nosso terminal pesqueiro em operação. Estamos aqui conhecendo o sistema utilizado em Nazaré, referência neste setor, para buscar ideias e soluções que possam ser agregadas ao modelo da nossa unidade, no Barreto", explicou Axel Grael.

Walter Chicharro disse que a parceria com Niterói é muito bem vinda a Nazaré. "Há algum tempo estamos buscando contato com Niterói, que conhecemos muito devido às ondas de Itacoatiara. Vamos fechar parcerias, promover eventos conjuntos e nos aproximar também na área da pesca. Será muito bom para as duas cidades", ressaltou, adiantando que pretende visitar Niterói nos próximos meses.

Na última semana, Niterói assinou acordo de cidades irmãs com Braga, também em Portugal, estabelecendo parcerias para impulsionar e fomentar novos negócios nas áreas de ciência e tecnologia, comércio, saúde, educação, entre outros.

Axel Grael também conheceu a InvestBraga e apresentou Niterói para empresários na Associação Comercial de Braga, onde falou sobre as características da cidade e sobre os investimentos da Prefeitura de Niterói para gerar empregos e deixar a cidade ainda mais atraente para investimentos.