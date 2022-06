o secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, e o presidente da FAN, Fernando Brandão, receberam o artista plástico Diego Moura e o produtor e comunicador Ricardo Rigel, acompanhados do diretor do MAC, Victor De Wolf, e do subsecretário da Coordenadoria Municipal de Diversidade e Combate à Intolerância Religiosa (CODIR), Felipe Carvalho. - Divulgação

Publicado 20/06/2022 11:15

Em encontro realizado na última quarta-feira (15), o secretário municipal das Culturas, Alexandre Santini, e o presidente da Fundação de Arte de Niterói, Fernando Brandão, receberam o artista plástico Diego Moura e o produtor e comunicador Ricardo Rigel, acompanhados do diretor do Museu de Arte Contemporânea (MAC) de Niterói, Victor De Wolf, e do subsecretário da Coordenadoria Municipal de Diversidade e Combate à Intolerância Religiosa (Codir), Felipe Carvalho.



Diego Moura é artista visual reconhecido nacional, e criador da exposição "o Abecedário da Diversidade". O trabalho, criado a pedido do Plaza Shopping, consiste em uma criação que apresenta didaticamente os conceitos expressos a partir das letras da sigla LGBTQIAP+.



O trabalho sofreu ataques homofóbicos nas redes sociais, o que levou o Shopping a retirar a exposição do local originalmente previsto e colocar em uma loja, o que para o artista caracteriza um gesto de censura e descaracterizava o propósito do seu trabalho artístico, ferindo seus direitos intelectuais.



Os ataques sofridos pelo artista e a consequente retirada da obra de um local de circulação motivou uma intensa onda de solidariedade e protestos nas redes sociais. Movimentos LGBTQIA+ da cidade, como o Grupo Diversidade Niterói (GDN) realizaram um protesto em frente ao shopping na última terça-feira (14).



Em nota conjunta, a Secretaria Municipal das Culturas e a Fundação de Arte de Niterói manifestaram seu apoio e solidariedade ao artista Diego Moura. Em um dos trechos, a nota afirma que "A Cultura de Niterói se posiciona de maneira firme em defesa da liberdade de expressão e criação artística. Ataques como estes são intoleráveis em um ambiente democrático. Nossa cidade afirma a Cultura como um Direito, e o livre exercício do fazer e do pensar artístico é elemento fundamental desta compreensão."



Na reunião, o secretário das Culturas e o presidente da FAN reiteraram o compromisso da Prefeitura de Niterói com a livre manifestação artística e cultural. O artista Diego Moura propôs doar o conteúdo de sua exposição ao município, e os gestores culturais se comprometeram a viabilizar a remontagem da exposição e a criação de um calendário de circulação da obra em centros culturais e espaços públicos da cidade, com início no dia 28 de junho, quando se celebra o dia internacional do orgulho LGBT.



Além disso, Diego Moura foi convidado a conceber uma exposição para exibição no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, e para criar a identidade visual da parada do orgulho LGBT de Niterói, que acontecerá no mês de agosto.