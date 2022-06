Entre as próximas iniciativas da EGG, está o novo Plano de Capacitação dos servidores. - Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Entre as próximas iniciativas da EGG, está o novo Plano de Capacitação dos servidores.Divulgação PMN - Foto: Bruno Eduardo Alves

Publicado 20/06/2022 08:34

A Escola de Governo e Gestão (EGG) de Niterói, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (Seplag), completou 5 anos com a marca de mais de 4 mil servidores capacitados. Neste período, foram mais de 100 cursos realizados, 70 oficinas e webinários, além do primeiro programa de pós-graduação, o Master Business Administration (MBA) em Gestão Pública Municipal, desenvolvido em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF).





Segundo a pasta, a EGG foi criada no contexto do Plano Niterói Mais Resiliente, lançado em 2017 pela Prefeitura de Niterói a fim de garantir o desenvolvimento sustentável do município. "Composto por 47 medidas, o plano estabeleceu também a Política de Desenvolvimento de Servidores. Desde então, a Escola se fortaleceu como uma instituição de referência na capacitação de servidores por meio de cursos presenciais e à distância (EAD). Com constante atualização de conteúdo e oferta de novos cursos, a EGG oferece formações focadas em temas relativos a governo e gestão, com ênfase na administração municipal", explicou a Prefeitura no texto.



A secretária de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão, Ellen Benedetti, disse que a EGG atua no planejamento, execução e avaliação de atividades relacionadas à formação, ao aperfeiçoamento, à atualização e ao desenvolvimento dos servidores municipais, membros de conselhos, comissões e comitês de políticas públicas e de representantes da sociedade civil. Desde quando foi criada, a Escola segue em expansão. "Em 2018, por exemplo, capacitamos quase 500 agentes municipais. Já em 2021 foram emitidos mais de 2.500 certificados, o que demonstra que crescemos, mesmo durante o contexto pandêmico, em que nossas atividades passaram para o ambiente virtual”, comentou Benedetti.



Aluna do MBA em Gestão Pública Municipal, Karina de Paula já perdeu a conta de quantos cursos fez na EGG. Servidora desde 2013, já atuou na Coordenadoria de Juventude, na CODIM e atualmente trabalha no Pacto Niterói Contra a Violência. Para ela, além de obter os conhecimentos diversos oferecidos pelos diferentes tipos de cursos disponíveis na escola, a troca de informações e experiências com outros servidores também vem sendo importante para o seu desenvolvimento.



“Compor o time de uma prefeitura com uma Escola de Governo é ter a certeza de estar numa instituição que pensa na melhoria de seus processos e serviços a partir de seu maior ativo: os servidores. Esse contato entre os servidores nos cursos e atividades tem construído redes que promovem maior troca de informações e o desenvolvimento de parcerias que fortalecem a gestão pública e o município. Além disso, o conteúdo ofertado é enriquecedor para a nossa prática cotidiana”, afirmou Karina.



Outro destaque da EGG foi a criação do Laboratório de Inovação da Prefeitura de Niterói (LabNit), no ano passado. Idealizado durante o iLabthon1 (janeiro de 2021) - a primeira maratona do mundo para a criação de laboratórios de inovação no setor público -, o LabNit vem se consolidando como ambiente para acolher e inspirar novas ideias e testar soluções com equipes da administração municipal. O objetivo é promover um ambiente de aprendizagem criativo, colaborativo e reflexivo, destinado a fortalecer a cultura da inovação no município.



“O laboratório permite uma maior aproximação dos servidores com as demandas reais da população e estimula os agentes municipais a realizarem seu trabalho de forma crítica e criativa e a buscarem soluções inovadoras para os problemas públicos a partir do diálogo com quem realmente é afetado por ele”, explica Isabela de Jesus, diretora da Escola de Governo e Gestão.



O laboratório de inovação também tem a sua própria plataforma, que pode ser acessada a partir do site da EGG. Em 2021, o LabNit também lançou o Kit de Ferramentas para a Inovação, em formato aberto, para a contribuição e utilização de todos os interessados, que já trabalham ou desejam implementar metodologias inovadoras no serviço público.



Neste ano, a EGG está lançando um novo Plano de Capacitação 2022-2023. Participativo e inovador, o plano contou com a colaboração dos servidores municipais no processo de construção do Inventário de Competências. Foram elencadas as habilidades necessárias para que o município siga avançando nas políticas públicas e as trilhas de formação terão início em julho. Mais informações estão disponíveis no site da Escola de Governo e Gestão: egg.seplag.niteroi.rj.gov.br/.